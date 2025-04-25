Львам нельзя поддаваться на провокации, а Козероги смогут найти решение давней проблемы: гороскоп на 25 апреля

Астрологи, ранее назвавшие знаки Зодиака, которым повезет в ближайшие дни, составили гороскоп на 25 апреля, информирует ТСН.

Козерог

У Козерогов решение важной проблемы, давно их беспокоившей, может прийти совсем неожиданно и легко — как будто само собой. Однако по сути это будет сигнал от подсознания.

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Водолей

Водолеям в этот день сложные вопросы лучше отложить на следующую неделю. Пока важно сосредоточиться на планах на будущее, ведь сегодня у вас будет возможность правильно определить цели.

Рыбы

Рыбам нужно уделить максимум внимания близкому человеку — сегодня он особенно нуждается в вашей поддержке и ощущении, что ваша любовь не ограничивается только словами, а проявляется в конкретных поступках, готовности заботиться о нем.

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Овен

Овнам звезды советуют избегать решения как профессиональных, так и бытовых вопросов. Вместо этого стоит насладиться отдыхом — к счастью, сегодня пятница, и можно не переутомляться.

Телец

У Тельцов этот день не самый лучший для деловых переговоров: достичь компромисса вряд ли удастся. Поэтому лучше перенести их на начало следующей недели, а сегодня заняться подготовкой.

Близнецы

Когда Близнецам нужно принять важное решение, нужно прислушиваться к внутреннему голосу. Обычно он ориентируется на подсознательные ощущения и не обманет.

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Рак

Ракам обязательно следует связаться с родственниками. Это может быть важно не только для них, но и для вас — они могут поделиться информацией, которая станет полезной в ближайшем будущем.

Лев

Находясь в хорошем настроении, Львам нужно быть осторожными с людьми, которые могут попытаться вызвать у них эмоциональную реакцию. Не позволяйте их провокациям вывести из равновесия — их намерения не всегда благородны.

Дева

Если Девы мечтают об осуществлении своей наиболее желанной цели, нужно представить ее как можно более подробно. «Рисуйте» ее в своем уме, прописывая каждую деталь — тогда это станет реальностью.

Весы

Весам, чтобы успешно двигаться к важным целям, запланированным на следующую неделю, нужно начать с полноценного отдыха. Только восстановив силы, вы сможете взяться за реализацию своих амбиций.

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Скорпион

Скорпионам нужно стараться бережно и ответственно позаботиться о своем здоровье. Помните, что все дела не переделаешь, и работать за двоих — это не выход. Такой режим только приведет к усталости, а не к результатам.

Стрелец

Стрельцам не нужно позволять себя вовлечь в чужие проблемы. Это может привести к неприятным последствиям, когда вы, вместо того чтобы быть помощником, окажетесь в роли виновника.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астролог Анджела Перл назвала три знака Зодиака, которым будет везти в работе и личной жизни до конца апреля.

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