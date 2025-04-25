В Украине введено двойное налогообложение при продаже автомобиля: что нужно знать

Некоторые украинцы пытаются продать авто, даже если владелец остался за границей. Специалисты Государственной налоговой службы напоминают, что продажа автомобиля теперь может облагаться сразу двумя видами налогов — в зависимости от количества сделок и типа транспорта, пишет специализированное автоиздание.

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В частности, налоги при продаже легкового авто, мотоцикла или мопеда:

- Первое соглашение на год — без налога.

- Второе соглашение — 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

- Третья и каждая следующая — 18% НДФЛ.

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При этом сумма, с которой исчисляется налог, определяется по цене договора, но не ниже рыночной стоимости или среднерыночной стоимости — по выбору плательщика.

При продаже другой техники (грузовики, автобусы, спецтехника, прицепы) ставки налогов такие:

- Первая и вторая сделки — ставка НДФЛ составляет 5%.

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- Третья и более — налог растет до 18%.

- Военный сбор — отдельно.

С 1 декабря 2024 года также начала действовать ставка военного сбора 5%, налагаемая на любой доход от продажи транспортного средства — независимо от очередности сделки.

Продавец, если налоги не были уплачены непосредственно при заключении соглашения, обязан:

- до 1 мая следующего года представить налоговую декларацию;

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- до 1 августа — уплатить все налоги.

Это означает, что каждый, кто планирует продавать несколько автомобилей в течение года, должен тщательно просчитать потенциальные расходы во избежание налоговых неожиданностей.



«ФАКТЫ» также рассказывали, какие автомобили быстрее других обесценятся до конца года.

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