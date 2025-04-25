В Украине введено двойное налогообложение при продаже автомобиля: что нужно знать
Некоторые украинцы пытаются продать авто, даже если владелец остался за границей. Специалисты Государственной налоговой службы напоминают, что продажа автомобиля теперь может облагаться сразу двумя видами налогов — в зависимости от количества сделок и типа транспорта, пишет специализированное автоиздание.
В частности, налоги при продаже легкового авто, мотоцикла или мопеда:
- Первое соглашение на год — без налога.
- Второе соглашение — 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
- Третья и каждая следующая — 18% НДФЛ.
При этом сумма, с которой исчисляется налог, определяется по цене договора, но не ниже рыночной стоимости или среднерыночной стоимости — по выбору плательщика.
При продаже другой техники (грузовики, автобусы, спецтехника, прицепы) ставки налогов такие:
- Первая и вторая сделки — ставка НДФЛ составляет 5%.
- Третья и более — налог растет до 18%.
- Военный сбор — отдельно.
С 1 декабря 2024 года также начала действовать ставка военного сбора 5%, налагаемая на любой доход от продажи транспортного средства — независимо от очередности сделки.
Продавец, если налоги не были уплачены непосредственно при заключении соглашения, обязан:
- до 1 мая следующего года представить налоговую декларацию;
- до 1 августа — уплатить все налоги.
Это означает, что каждый, кто планирует продавать несколько автомобилей в течение года, должен тщательно просчитать потенциальные расходы во избежание налоговых неожиданностей.
«ФАКТЫ» также рассказывали, какие автомобили быстрее других обесценятся до конца года.
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