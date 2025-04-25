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Деньги

В Украине введено двойное налогообложение при продаже автомобиля: что нужно знать

11:44 25 апреля 2025
Продажа авто облагается двумя видами налогов, фото из открытых источников

Некоторые украинцы пытаются продать авто, даже если владелец остался за границей. Специалисты Государственной налоговой службы напоминают, что продажа автомобиля теперь может облагаться сразу двумя видами налогов — в зависимости от количества сделок и типа транспорта, пишет специализированное автоиздание.

В частности, налоги при продаже легкового авто, мотоцикла или мопеда:
- Первое соглашение на год — без налога.

- Второе соглашение — 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

- Третья и каждая следующая — 18% НДФЛ.

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При этом сумма, с которой исчисляется налог, определяется по цене договора, но не ниже рыночной стоимости или среднерыночной стоимости — по выбору плательщика.

При продаже другой техники (грузовики, автобусы, спецтехника, прицепы) ставки налогов такие:

- Первая и вторая сделки — ставка НДФЛ составляет 5%.

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- Третья и более — налог растет до 18%.

- Военный сбор — отдельно.

С 1 декабря 2024 года также начала действовать ставка военного сбора 5%, налагаемая на любой доход от продажи транспортного средства — независимо от очередности сделки.

Продавец, если налоги не были уплачены непосредственно при заключении соглашения, обязан:
- до 1 мая следующего года представить налоговую декларацию;

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- до 1 августа — уплатить все налоги.

Это означает, что каждый, кто планирует продавать несколько автомобилей в течение года, должен тщательно просчитать потенциальные расходы во избежание налоговых неожиданностей.

«ФАКТЫ» также рассказывали, какие автомобили быстрее других обесценятся до конца года.

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