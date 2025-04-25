Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение об отношениях: что происходит в семье

2025 год начался для Меган Маркл с ряда проектов в разных сферах. Теперь герцогиня Сассекская продолжает расширять свое присутствие в СМИ. От серии «С любовью, Меган» до подкаста «Признание женщины-основательницы» она остается в авангарде, демонстрируя свое видение предпринимателя.

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Между тем принц Гарри и Меган, которые обычно держат в секрете свои отношения, продолжая выполнять профессиональные и семейные обязанности, поделились несколькими моментами своей жизни, пишет edatv.news.

День рождения старшего сына Арчи в апреле прибавил семье счастливых моментов. Несмотря на то, что Сассексы очень закрыты, когда речь идет о жизни их детей, Меган поделилась в социальных сетях фотографиями, на которых они наслаждаются семейным общением, готовят или собирают клубнику в саду у дома.

Для Меган и Гарри быть родителями — это абсолютный приоритет. В недавнем интервью принц Гарри выразил радость за успех Меган, подчеркнув, как он гордится ею. «Я невероятно горжусь всем, чего достигла Меган», — заявил принц изданию People.

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Оба стремятся нормально воспитывать своих детей: подальше от внимания и напряженности, обычно окружающей королевскую семью. Источники, близкие к Сассексам, дали понять, что они очень вовлечены в жизнь своих детей.

«Гарри и Меган очень активны, они возят детей в школу, забирают их и присутствуют целый день», — прокомментировал друг семьи.

Несмотря на все трудности, они остаются едиными в своей цели создать безопасную и любящую семейную среду. Меган и Гарри удалось сбалансировать свою профессиональную жизнь с преданностью детям.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему принцу Гарри приходится защищать Меган Маркл.

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