На бензине в мае-июне лучше не экономить: что ждет рынок в это время

Уже с 1 мая в Украине начнется переход на бензин с добавлением 5% биоэтанола. Одним из последствий этого процесса может стать временный рост цен на украинских АЗС, но попытка сэкономить может обойтись еще дороже.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает эксперт топливного рынка Сергей Куюн. Также рынок активно готовится к 1 мая и импорту Е5 (бензин с 5% биокомпонентов).

Как отмечает эксперт, сети ОККО и UPG уже заявили, что не видят проблем со стартом программы, а «Укрнафта» уже как будто даже начала продажу Е5 на отдельных станциях. Чтобы 1 мая соответствовать закону, заполнение биотопливом станций уже должно начаться во всех крупных сетях.

«Хочу повторить свой совет: хотя бы в мае-июне воздержитесь от поисков и использования самого дешевого бензина. Рынок должен адаптироваться к новому продукту, который очень требователен к чистоте резервуаров на нефтебазах, АЗС и в бензовозах. Контроль качества должен быть усилен, а сделать это лучше всего могут только сетевые игроки, имеющие в своем составе стационарные и передвижные лаборатории, а создание и содержание этих подразделений требует много денег», — подчеркивает эксперт.

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Также, по словам Сергея Куюна, в случае проблем с качеством в премиум-сетях шансы быть услышанными при возникновении каких-либо ситуаций гораздо больше.

С другой стороны, на мировом рынке после длительного падения произошло повышение цен на нефть. Впрочем, рост цен составил пока всего 0,15% и достиг 66,2 доллара за баррель нефти марки Brent после падения на 2% по итогам предыдущих торгов. В случае если США и КНР начнут переговоры о снижении тарифов на импорт, как пишет Reuters, цена на нефть может вырасти. Также благотворно на «черное золото» может повлиять и результат переговоров США и Ирана по возможному соглашению о возобновлении ограничений на программу Тегерана по обогащению урана.

Как писали ранее «ФАКТЫ», в мае на украинских АЗС вероятен рост цен на бензин на 50−80 копеек за литр из-за более высокой стоимости бензина с биоэтанолом в Европе. Вместе с тем, если нефть продолжит дешеветь, никакого роста цен не случится.

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Фото pixabay

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