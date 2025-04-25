Близнецам — «Туз кубков», Овнам — «Королева Пентаклей», а Ракам — «Колесо Фортуны»: расклад Таро на уикенд от мольфара

Звезды обещают счастливый уик-энд представителям пяти знаков зодиака — но только в том случае, если они будут действовать решительно.

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В свою очередь, мольфар Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро на конец недели, но предупредил, что для полного выполнения предсказания может потребоваться не один, а два или три дня.



«Эта информация будет полезна всем, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, скорректировать курс в направлении процветания, уберечь себя от возможных затруднений», — добавил специалист.

Овен — «Королева Пентаклей»

Овнам опорой станет внутренний стержень. Но им нужно обратить внимание на физическое и психическое состояние, отдохнуть, чтобы получить в итоге еще больше.

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Телец — «Пятерка Жезлов»

У Тельцов могут обостриться отношения с кем-то. Нужно соблюдать осторожность с конкурентами. У вас хватит силы преодолеть какие-либо трудности.

Близнецы — «Туз Кубков»

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Начинается светлая полоса, в жизнь врываются светлые события. Радуйтесь и позвольте себе любить.

Рак — «Колесо Фортуны»

Готовьтесь к переменам. Любые изменения в ближайшее время пойдут вам на пользу.

Лев — «Двойка Кубков»

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Львы могут влюбиться в кого-нибудь или найти замечательного друга. Также есть шанс на партнерство, которое станет для вас важным.

Дева — «Восьмерка Мечей»

Девам лучше не придумывать себе ограничения. Избавьтесь от этих установок, чтобы взглянуть на мир широко открытыми глазами.

Весы — «Звезда»

Лучшее впереди. Даже если у вас временные трудности, ваш разум и настойчивость помогут вам выйти на верный путь.

Скорпион — «Двойка Мечей»

Скорпионам нужно решительно сделать верный выбор. Ваша интуиция уже подсказала вам необходимое решение.

Стрелец — «Десятка Жезлов»

Стрельцам не стоит брать на себя лишние хлопоты, лучше передать какие-либо задания другим.

Козерог — «Тройка Жезлов»

Ваша инициативность даст плоды. Но теперь важно задуматься о будущем, начать планировать свою жизнь. В скором времени появятся интересные возможности.

Водолей — «Башня»

Что-то случится, что полностью изменит жизнь. Бояться этого не нужно, ведь так вы избавитесь от лишнего, чтобы впустить лучше.

Рыбы — «Восьмерка Жезлов»

Вас ожидают какие-то новости, движение, динамичный поворот событий. Изменения могут быть очень стремительными, поэтому важно не упустить шанс на изменения.

Также господин Гордеев посоветовал, что нужно обязательно сделать с 25 по 30 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, какие знаки зодиака получат очень положительный сюрприз до 20 мая.

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