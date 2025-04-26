В эти выходные астрологи обещали неожиданную прибыль подопечным пяти знаков Зодиака. Однако даже тем, кто не попал в список избранных, судьба подготовила свои подарки. Какими они будут, рассказывает Главред со ссылкой на сайт индийских эзотериков.

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Овен

Вы нуждаетесь в спонтанности. Принимайте решение по зову души и сердца — они будут наиболее верны. В семейных отношениях не давите на партнера — это лишь отдалит вас друг от друга. Во второй половине дня источником вашего покоя может стать садоводство или огородничество.

Телец

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Вас ожидает приятная неожиданность в виде денег, на которые вы не рассчитывали. Также существует большая вероятность начала далекого путешествия — оно будет непростым, но принесет большую пользу для вашей карьеры. Личное может подвергнуться атакам снаружи — не слушайте советов посторонних.

Близнецы

В этот день избегайте высококалорийной диеты и ответственно отнеситесь к физическим нагрузкам. Если у вас пока нет собственного жилья, инвестиция в недвижимость будет разумным шагом. В свободное время почитайте вдохновенную книгу, которая будет стимулировать вас к размышлению.

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Рак

Если вы давно планировали взять кредит и занимались этим вопросом длительное время, в этот день вам предложат наиболее удачные условия кредитования. К вечеру найдите время для встречи с друзьями — у них накопилось много интересующих вас новостей. Если же пойдете с семьей в торговый центр, помните о бережливости.

Лев

Начало дня будет поразительным и наполнит вас энергией для реализации важных дел. Преодолеть временные финансовые трудности удастся благодаря поддержке верных друзей. Возблагодарите Вселенную за их доброту своим участием в благотворительности и социальной деятельности.

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Дева

Здоровье вас не озаботит, а вот членам семьи может понадобиться помощь. Вообще домашняя обстановка будет несколько непредсказуемой. Будьте готовы к тому, что кто-то попытается внести разлад в ваши отношения со «второй половиной» — помешать этому будет возможно, если вы проведете дома больше времени, чем обычно.

Весы

Напряжение на работе и проблемы дома будут провоцировать ваш стресс. Избежать прямых конфликтов будет возможно, заручившись поддержкой хорошего друга. Если эмоции сдержать не удастся, все может закончиться серьезным личным кризисом и потерей работы.

Скорпион

Ваше душевное спокойствие может пошатнуться, однако друг поможет в решении проблем. Снять накопившееся на протяжении недели напряжение вполне возможно с помощью успокаивающей музыки. А вот спасаться шоппингом не стоит — вы прекрасно понимаете ценность денег, так что лишние средства лучше оставить в копилке до действительно тяжелых времен.

Стрелец

Если вы гипертоник, будьте особенно внимательны во время поездок в переполненном транспорте. Свободное время после работы может быть потрачено на ненужные споры, поэтому лучше избегать общения с токсичными людьми. Тихий вечер в кругу семьи вернет покой душе и сердцу.

Козерог

В субботу ваше физическое состояние будет идеальным, чего не скажешь о состоянии ваших финансов. Поэтому стоит хотя бы воздержаться от новых ссуд. Вообще, во время принятия важных решений руководствуйтесь разумом, а не чувствами. В этом вам может помочь ваш деловой партнер.

Водолей

Ваши усилия в сочетании с поддержкой родных принесут желаемые результаты. У вас могут появиться новые друзья, которые играют немаловажную роль в вашей жизни. На работе вас отметят за креатив и самоотверженность, так что вскоре ожидайте приятного денежного бонуса.

Рыбы

Не беспокойтесь слишком о своем здоровье — это только ухудшит ваше состояние. Поддержать его можно за счет небольшого путешествия, которое вы давно планировали. Отправляйтесь туда вместе с друзьями и насладитесь свободным временем вместе.

Также вашему вниманию — Таро-прогноз на выходной день, 26 апреля.

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