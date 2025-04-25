«Согнутый, как дед»: известный юморист и военный встал на ноги после тяжелого ранения (фото)

Популярный юморист и ветеран войны Виктор Розовый, которому поставили титановую пластину, сделал первые шаги после тяжелого ранения. Напомним, весной 2024 года Виктор был ранен в голову, находясь на передовой. Он несколько недель был в критическом состоянии, а затем начал долгий путь выздоровления.

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На своей странице в социальной сети Виктор выложил видео, как впервые встал на ноги и понемногу передвигается. Все это происходит в медицинском учреждении и под наблюдением врача. Он передвигается с помощью костыля, на который опирается одной рукой. Пока что шаги даются юмористу очень тяжело, но для этого нужно время.

«Короче, понемногу начинаю ходить, — написал Виктор. — Ущербно, с палочкой (с ней, скорее всего, и буду ходить), в ортезах (это такие штуки, которые предотвращают подворачивание стопы), согнутый, как дед, но сам, а это значит, что дальнейшая полноценная ходьба — это вопрос времени и занятий! Так шо все ок)».

Виктор Розовый начал ходить

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Добавим, что год назад врачи не давали позитивных прогнозов относительно его выздоровления, даже говорили, что он «не протянет и десяти дней».

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