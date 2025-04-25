Беззубая копия брата: в Сети обсуждают изменения во внешности младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

У принца Уильяма и Кейт Миддлтон трое детей: сын Джордж, с которым отец иногда посещает матчи любимой команды «Астон Вилла», а также Шарлотта и Луи.

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На днях Луи — самому младшему из наследников Уильяма и Кэтрин — исполнилось семь лет. По этой причине в социальных сетях королевской семьи появился новый официальный портрет именинника.

Младший сын принца Уильяма

Для кадра Луи позировал в однотонном свитере, рубашке в клетке и джинсах. Многие, кстати, разглядели в образе мальчика наряды, которые чаще всего можно увидеть на его отце, принце Уильяме. Луи растет и меняется снаружи. Учитывая кадр, у него уже начали выпадать молочные зубы.

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«Беззубый красавчик», — пишут комментаторы в Сети и отмечают, что Луи все больше становится похожим на Уильяма и Джорджа.

Снимок принца сделал фотограф Джош Шиннер. Для поклонников королевской семьи этот факт стал неожиданностью, ведь несколько лет подобные снимки детей собственноручно делала Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская завела эту традицию еще в 2015 году. Десять лет тому назад она сняла официальный портрет своей дочери принцессы Шарлотты. Кейт не нарушала «правило» вплоть до 2023 года. После этого Кейт впервые обратилась к профессиональному фотографу с просьбой сделать портрет принца Джорджа к его десятилетию.

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В прошлом году вокруг официального снимка Луи в честь дня рождения разгорелись споры. Как правило, Кенсингтонский дворец публикует подобные фотографии ранним утром, однако в 2024-м портрет юного принца и приветствие для него выложили ближе к обеду. Тогда часть пользователей Сети связала это с тем, что Кейт Миддлтон проходит сложное лечение от онкологии и начала строить различные конспирологические теории.

Впрочем, все оказалось гораздо проще: Кейт хотела увидеть публикацию вместе с Уильямом и детьми, потому ее отложили.

Напомним, что недавно Луи и сам проявил мастерство, сфотографировав маму Кейт .

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