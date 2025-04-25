Вывозило украденное украинское зерно: СБУ и пограничники задержали российское судно

СБУ и пригородники задержали во внутренних водах Украины задержано иностранное судно «теневого» флота рф.

Как сообщают в СБУ, сухогруз помогал оккупантам похищать украинскую агропродукцию из временно оккупированных регионов и по материалам дела, в конце 2024 вывез из порта Севастополя 5 тыс. тонн пшеницы, происхождением с временно оккупированной территории юга Украины.

ВІДЕО ДНЯ

На этот раз, чтобы скрыть преступления оккупантов, плавсредство совершало незаконный рейд под флагом одной из стран Азии.

«Задержание произошло в результате спецоперации СБУ и Госпогранслужбы во внутренних водах Черноморской акватории Украины», — говорится в сообщении спецслужбы.

РЕКЛАМА

В ходе обыска на судне обнаружены документы, навигационное оборудование и другие вещественные доказательства, подтверждающие факты разграбления украинской агропродукции.

Выявлены документы. Фото СБУ

По состоянию на данный момент сухогруз арестован, а члены экипажа — задержаны.

РЕКЛАМА

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Отметим, что россия не только похищает украинское зерно, но и продолжает препятствовать его экспорту из украинских портов.

132

Читайте нас в Facebook