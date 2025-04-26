К успеху приведет Венера: три знака зодиака имеют шанс разбогатеть в мае-2025

Астрологи, определившие знаки Зодиака, которым будет особенно везти в нынешний уик-энд, 26−27 апреля, назвали трех представителей зодиакального круга, у которых есть хороший шанс разбогатеть в мае.

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Как пишет Ukr.Media, главная финансовая планета Меркурий будет находиться в Овне. Так что с 10 по 25 мая ничего особенного от нее не стоит ждать. Впрочем, в финансовой сфере все-таки будут свои лидеры.

Весы

Гороскоп для Весов на май утверждает, что знаку удастся обойти все «острые углы» и быть успешным. В этом людям, рожденным под этим знаком, поможет Венера — она будет дарить Весам мотивацию, силу и уверенность. Плутон, который станет ретрогнадным в начале третьего месяца весны, слабо влияет на жизнь знака. Так что и негативного влияния планеты удастся избежать. Звезды советуют Весам, которые планируют инвестировать деньги, обратить внимание на такие сферы как увлечение и бизнес. В частности, отмечается важность вложения средств в рекламу и получение новой информации.

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Телец

Гороскоп для Тельцов на май обещает знаку прилив сил и энергии, благодаря которым можно будет претворить в жизнь какой-нибудь важный проект. Как и Весам, Тельцам в мае будет содействовать Венера, а вот другие планеты будут поддерживать знак слабее. Это время астрологи считают удачным для поиска новой работы. Представителей знака, которые будут очаровывать коллег, руководство и клиентов своей харизмой, ожидает рост доходов. Среди наиболее прибыльных профессий в мае называются работники сферы услуг, таксисты, а также управленцы персоналом.

Стрелец

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Гороскоп для Стрельцов предполагает финансовую удачу для знака, влияние на который Меркурия и Плутона не столь важно. Не исключено, что представители знака смогут увидеть быстрые результаты от проделанной работы. То, что они будут делать в мае, будет носить судьбоносный характер. Наиболее «денежными» должны стать люди, занятые в сфере науки или в преподавательской сфере, или имеющие собственный бизнес. Звезды советуют Стрельцам в мае вложить деньги в саморазвитие и здоровье.

Советы карт Таро всем знакам Зодиака на 26 апреля читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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