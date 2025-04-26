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Спорт

Олимпийская чемпионка Магучих отомстила соперницам-австралийкам за мартовскую неудачу в Китае (фото, видео)

14:41 26 апреля 2025
Ярослава Магучих

В субботу, 26 апреля, в китайском Сямэне проходит стартовый этап престижной легкоатлетической «Бриллиантовой лиги», общий призовой фонд которой увеличен до 9,24 млн долларов. Блестяще выступила в секторе для прыжков в высоту трехкратная чемпионка престижной серии, очаровательная 23-летняя украинка Ярослава Магучих, опередившая всех своих соперниц.

Олимпийская чемпионка из Днепра, полностью восстановившаяся после травмы (из-за повреждения Ярослава в марте уступила австралийкам Олислагерс и Паттерсон, взяв в Китае лишь «бронзу» чемпионата мира в закрытых помещениях), на сей раз не оставила конкуренткам никаких шансов на успех. Взяв с первой попытки высоты 191,194 и 197 см, Магучих добыла «золото» (юбилейное, 20-е, на этапах «Бриллиантовой лиги»). «Серебро» досталось Элеанор Паттерсон (194 см), «бронза» — Николе Олислагерс (194 см).

Еще одна украинка — Юлия Левченко с результатом 191 см финишировала в секторе для прыжков в высоту на 4-й позиции (среди 10 спортсменок).

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Напомним, что в прошлом сезоне Ярослава Магучих совершила фантастический прыжок на 2 метра 10 сантиметров и побила мировой рекорд болгарки Стефки Костадиновой, державшийся 37 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярославу Магучих признали легкоатлеткой года в Европе.

Фото X Diamond League

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