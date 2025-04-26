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Спорт

Украинский чемпион мира по боксу задержан по подозрению в серии краж

19:20 26 апреля 2025
Евгений Хитров

Чемпион мира и бронзовый призер чемпионата Европы по боксу 36-летний Евгений Хитров, которого в свое время отругали за нецензурщину в прямом эфире, задержан в субботу, 26 апреля, при въезде в Кривой Рог, информирует svoi.kr.ua.

Сообщается, что Хитров может быть причастен к кражам на сельхозпредприятиях. Его вместе с сообщником задержали после одного из таких дел, речь идет якобы не об одном эпизоде. Решается вопрос об избрании меры пресечения для знаменитого боксера.

Напомним, что Хитров представлял Украину на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, где спорным решением судей проиграл в 1/8 финалу британцу Энтони Огого. Тогда счет боя был 18:18, при этом Евгений дважды отправлял соперника в нокдаун, но победу все же присудили британцу.

Кстати, уроженец Кривого Рога провел очень даже неплохую профессиональную карьеру, выиграв 20 боев (17 из них — нокаутом) и потерпев всего 2 поражения.

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Повесив перчатки на гвоздь, Хитров работал тренером в клубе КБ-75. Похоже, не только…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Александра Усика надели наручники в польском аэропорту.

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