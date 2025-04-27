Трагедия в Канаде: в городе Ванкувер автомобиль въехал в толпу людей, есть погибшие

Несколько человек погибли и еще несколько были ранены в Ванкувере после того, как автомобиль врезался в толпу людей, отмечавших день Лапу-Лапу — праздник, установленный в честь годовщины победы филиппинцев над испанцами в 1521 году.

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Оказание помощи пострадавшим.

Об этом сообщила городская полиция в социальной сети X.

В свою очередь, канадские СМИ уточняют, что инцидент произошел в восемь вечера по местному времени в районе пересечения 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль. Водители задержаны.

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Мэр города Кен Сим выразил соболезнования.

«Все наши помыслы с пострадавшими и членами филиппинского общества» , — написал он в социальных сетях.

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По данным СМИ, фестиваль был посвящен Лапу-Лапу — мусульманскому вождю Мактана, который считается национальным героем Филиппин. Он возглавил первое выступление против испанских колонизаторов — экспедиции Фернана Магеллана.

Также «ФАКТЫ» писали о похожей трагедии в США — там в начале года в Новом Орлеане грузовик влетел в толпу. Жертвами террориста тогда стали по меньшей мере 10 человек .

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