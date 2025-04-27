Умер чемпион мира по футболу, игравший в атаке вместе с Пеле (фото, видео)

Бывший нападающий «Интера», «Ромы» и сборной Бразилии, чемпион мира по футболу Жаир скончался в 84 года, сообщает пресс-служба миланского клуба. Ранее не стало знаменитого экс-одноклубника Пеле, тренировавшего Неймара.

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Жаир да Кошта начал свою карьеру в «Португезе», из которого перебрался в итальянский «Интер». С миланским клубом уникальный дриблер четырежды становился чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок европейских чемпионов (1964, 1965 годы) и дважды Межконтинентальный кубок. В 1967-м бразилец перешел в «Рому», но, проведя там один сезон, вернулся в «Интер».

В составе сборной Бразилии форвард стал чемпионом мира 1962 года, хотя не сыграл на турнире в Чили ни одного матча. Просто на его позиции выступал легендарный Гарринча.

В 1972 году Жаир вернулся на родину, где играл в атаке «Сантоса» с Королем футбола Пеле и выиграл чемпионат штата Сан-Паулу. Последней командой бразильца стал канадский «Уиндсор Стар», где он завершил карьеру в 1976 году.

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Жаир и Пеле

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный футболист и тренер, четырежды ставший со сборной Бразилии чемпионом мира.

Фото Alamy, ФК «Интер»

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