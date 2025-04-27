Потрясающе: стало известно, как выглядит роскошная терраса дома Дэвида и Виктории Бекхэм стоимостью 60 миллионов долларов

Весна — особенное время года для четы Бекхэм, поскольку и Дэвид, и Виктория празднуют дни рождения. В канун Пасхальных праздников Виктория отметила свой 51-й день рождения в кругу близких. Хотя у бывшей Spice Girl и у бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» много роскошных домов, где они могут устраивать дни рождения, их мегаособняк на набережной в Майами был избранным местом, пишет Hello!

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Виктория поделилась серией впечатляющих снимков по случаю своего дня рождения во Флориде, где они с Дэвидом, который 2 мая будет праздновать 50-летие, а также двое из их четырех детей, Ромео и Харпер, наслаждались прогулкой на скоростной лодке блестящими голубыми водами Бискенского залива. Семья также принимала друзей в своем гигантском доме, откуда открывается вид на прекрасную акваторию, и на одной фотографии была показана потрясающая терраса.

13-летняя Харпер и 20-летний Ромео гордо стояли рядом со своими родителями, чтобы сфотографироваться на открытом воздухе позади их дома. Терраса состоит из декадентской плитки, которая плавно ведет на траву, украшенную высокими пальмами, прежде чем сразу опускаться к заливу. С террасы также открывается невероятный вид на Майами вдали, который освещает закатное солнце.

Кроме своего потрясающего дома в Майами, Дэвид и Виктория также владеют домом в Лондоне и Котсуолдсе. Их дом в столице Великобритании — их основное место жительства с 2013 года.

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Недавно Дэвид и Виктория Бекхэм нарушили молчание, чтобы признаться в семейной проблеме.

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