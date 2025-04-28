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Спорт

Умер легендарный чемпион НБА, которого возили из дома престарелых в Белый дом (фото)

12:44 28 апреля 2025
Дик Барнетт

Легендарный американский баскетболист, двукратный чемпион НБА Дик Барнетт скончался во сне на 89-м году жизни, сообщает пресс-служба сильнейшей лиги мира. Ранее не стало самого тяжелого баскетболиста в истории НБА, умершего в 54 года.

Дик Барнетт отыграл 14 сезонов в НБА в составе «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сиракьюз Нэшионалс» и выиграл чемпионские титулы в составе «Никс» в 1970 и 1973 годах. В 1962-м он попал в сборную всех звезд АБЛ, а в 1968-м принял участие в матче всех звезд НБА.

«За время своей великолепной карьеры Дик Барнетт олицетворял собой все, что значит быть игроком „Нью-Йорк Никс“. На площадке и за ее пределами он был примером настоящего спортсмена, оставив глубокий след в истории нашего клуба», — говорится в заявлении «Никс».

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Кстати, в 1990 году майка Барнетта с 12-м номером была изъята из обращения в «Нью-Йорк Никс» и красуется под сводами легендарной арены «Мэдисон Сквер Гарден».

Последние годы жизни легендарный баскетболист провел в доме престарелых во Флориде, что не помешало ему в 2024-м посетить Белый дом, чтобы встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис, В том же году Барнетта включили в Зал баскетбольной славы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер знаменитый экс-игрок НБА, ставший миллиардером.

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