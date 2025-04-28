Секреты выбора сахарницы: на какие нюансы важно обратить внимание

Сахарница предназначена для хранения и подачи сахара к кофе или чаю. Как правило, она является частью чайного или кофейного сервиза, однако часто продается и отдельно. Сахарница, которая сродни произведению искусства, может служить подарком. К примеру, серебряные сахарницы не раз дарились в королевских кругах. Также очень изысканными являются сахарницы из фарфора.

ВІДЕО ДНЯ

Красивая сахарница гармонирует практически с любым чайным или кофейным сервизом, если сочетается с ним по стилю.

Выбирая сахарницу, отдайте предпочтение сахарнице с крышкой — она более удобна в быту. Иногда в комплекте продается ложечка. Это тоже удобно и красиво.

Важен и объем сахарницы. Если вы принимаете много гостей, выберите сахарницу побольше, чтобы не приходилось ее наполнять сахаром повторно, теряя нить разговора за столом.

РЕКЛАМА

Даже если вы не употребляете сахар, сахарница в доме необходима. Кстати, она может быть прекрасным украшением кухни.

Обратите внимание на винтажные сахарницы. Сейчас модно сочетать новую посуду с той, которая имеет историю.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новом тренде в интерьере с несколько шокирующим названием «грязная кухня».

РЕКЛАМА

Фото из альбома Ольги Сметанской.

150

Читайте нас в Facebook