Знаменитый соперник Фьюри и Джошуа, переживший личную трагедию, сбил насмерть 17-летнюю девушку

Знаменитый боец смешанных единоборств и боксер Фрэнсис Нганну, сумевший в дебютном бою в профи отправить в нокдаун самого Тайсона Фьюри, стал виновником смертельного ДТП в столице Камеруна Яунде, сообщает Lebledparle.

Спортсмен на мотоцикле сбил 17-летнюю Нцаму Бриджит Мануэллу, возвращавшуюся домой после прогулки с друзьями.

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По информации камерунских СМИ, столкновение было очень сильным, и Нганну немедленно пришел девушке на помощь. Он лично доставил ее в Центральную больницу Яунде и взял на себя все расходы по лечению. Девушка умерла на операционном столе.

Теперь обстоятельствами аварии занимаются правоохранительные органы Камеруна. Дело может рассматриваться как случай непреднамеренного убийства.

Как известно, ровно год назад Фрэнсис Нганну пережил страшную личную трагедию — умер его маленький сын, которому было всего полтора года.

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Напомним, что чемпион PFL и экс-чемпион UFC в тяжелом весе 38-летний уроженец Камеруна Фрэнсис Нганну выиграл 18 из 21 поединка в смешанных единоборствах. Боец последний раз выходил в октагон в октябре прошлого года, досрочно победив Феррейру в 1-м раунде. В дебютном бою в профессиональном боксе Нганну достойно уступил непобедимому Тайсону Фьюри, а во втором поединке был нокаутирован Энтони Джошуа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фрэнсис Нганну перед боем с Фьюри получил дорогущий подарок от Криштиану Роналду.

Фото из соцсетей



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