В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию: что происходит и кого касается

В Днепропетровской области, которая стала прифронтовой, ввели принудительную эвакуацию с прифронтовых территорий Синельниковского района — четырех сел Межевской общины и трех — Новопавловской.

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Как сообщили в областной военной администрации, в добровольном порядке выехать из этих населённых пунктов предлагали несколько месяцев. В частности, в более безопасное место вывезли почти 400 детей.

Однако 26 ребят до сих пор оставались в опасности, ведь их семьи (некоторые — переселенцы с Донбасса) до последнего надеялись, что обойдется.

«Однако россияне направляют на людей КАБы и дроны. Поэтому решение было неизбежным», — заявляют в ОВА.

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Поэтому оставить опасные места должны дети с родителями, родными или законными представителями. Процесс координирует областная эвакуационная комиссия с привлечением ГСЧС, полиции, гуманитарных организаций, медиков, военных и руководства районов.

С транспортировкой будут помогать благотворители. Расселять эвакуированных собираются с учетом их выбора — на Днепропетровщине или другом регионе.

Принудительная эвакуация продлится месяц.

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Отметим, что в 2024 году к принудительной эвакуации семей с детьми прибегали власти Донбасса и отдельных районов Харьковщины .

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