Лесная мафия на миллиарды: журналисты разоблачили «биржевую империю» в Сумской области

Об одной из самых больших коррупционных схем в лесной отрасли Украины рассказали журналисты. Организатором аферы называют Даниила Маландия — главу биржевого комитета «Сумской ресурсной биржи», предпринимателя, блогера и бывшего госслужащего.

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В частности, в расследовании журналистов «5 канала» говорится, что Маландий публично позиционирует себя борцом с коррупцией, используя громкие патриотические заявления и видеоблоги, которые создают иллюзию прозрачности и активной гражданской позиции.

«Однако на самом деле он годами строил систему псевдобирж, ставших инструментом масштабного хищения природных ресурсов» , — говорится в сюжете.

Глава биржевого комитета «Сумской ресурсной биржи» Даниил Маландий

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В расследовании «5 канала» отмечается, что Маландий вместе с бизнес-партнером и соучредителем Николаем Яковлевым «Сумской ресурсной биржи» создал сеть фиктивных бирж и под видом «аукционов» реализовывал государственную древесину по заниженным ценам — иногда до 65% ниже рыночной.

«Только в 2021 году потери государственного бюджета составили более 729 миллионов гривен. В целом, по оценкам расследывателей, деятельность этой схемы могла стоить государству до 11,8 миллиарда гривен, которые могли быть направлены на оборону, социальные программы и развитие инфраструктуры» , — сообщают авторы расследования.

Утраты государственного бюджета от теневых схем. Скриншот по расследованию "5 канала"

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В материале отмечается, что большую роль в поддержке схемы сыграли родственные связи — в частности, брат Тимофей Маландий, который координировал работу с отдельными лесными хозяйствами и обеспечивал бесперебойность работы схемы.

«Архивные переписки между участниками схемы подтверждают существование заговоров, подтасованных результатов торгов и давления на конкурентов», — отмечается в сюжете.

Как сообщил журналистам «5 канала» один из участников рынка, их предприятие не хотело платить коррупционную дань Маландии и его партнерам.

«Из-за этого мы не могли участвовать в торгах. Часто о них никто и не знал, или узнавать за 15 минут до их проведения. В таких условиях мы и другие предприятия не успевали даже ознакомиться со списком лотов. И все они выкупались на подконтрольные Маландии предприятия. Затем нам предлагали древесину на вторичном рынке, но гораздо дороже. Поэтому многие предприятия в регионе закрылись», — говорит бизнесмен.

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Несмотря на многочисленные поражения в судебных инстанциях, включая решения Сумского окружного суда, апелляционный и Верховный Суд, и штрафы со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Маландий пока продолжает избегать реальной ответственности. Расследыватели утверждают, что он активно использует юридические рычаги, связи в органах власти и информационные кампании для дискредитации реформаторов, внедривших прозрачные биржевые механизмы.

«Схемы, построенные Маландием, в течение лет наносили ущерб честному бизнесу, взрывали рынок и способствовали незаконному обогащению избранных лиц. Но, как показывает практика, справедливость все же берет верх. Судебные решения, штрафы и разоблачения коррупционных схем доказывают, что безнаказанность заканчивается…» , — говорится в сюжете.

Авторы расследования отмечают, что стремились подать все точки зрения, однако ответа не получили. Однако ожидают реакции компетентных органов относительно обнародованной информации.

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