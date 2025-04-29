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Деньги

Эксглава «Укринмаша» мог быть причастен к срыву поставок вооружения на миллиарды гривен — СМИ

19:48 29 апреля 2025
ГП &quot;Укринмаш&quot;

Бывший генеральный директор ГП «Укринмаш» Александр Калинчук может быть причастен к масштабным финансовым злоупотреблениям в сфере закупок вооружения. Об этом сообщает издание «Апостроф».

В журналистском расследовании отмечается, что во время пребывания Калинчука в должности (с ноября 2022 по январь 2025 года) государственное предприятие неоднократно срывало контракты на поставку оружия, что привело к значительным потерям для оборонной сферы. В частности, иски против Укринмаша подали Национальная полиция и Государственная пограничная служба на общую сумму более 950 млн грн.

Как пишет «Апостроф», бывший глава «Укринмаша» и члены его семьи задекларировали элитную недвижимость, несколько автомобилей премиум-класса, значительные суммы наличными и счета в иностранном банке. У самого Калинчука также найдены в декларации часы Rolex за 400 тыс. грн. Его супруга в 2024 году зарегистрировала компанию в Болгарии. У авторов расследования возник вопрос, не является ли эта фирма составляющей в цепочке легализации украденных средств?

Отдельно «Апостроф» отмечает конфликт интересов: в 2024 году, еще будучи директором «Укринмаша», Калинчук создал собственную фирму ООО «Аркус Украина», которая должна заниматься такими же функциями, как и «Укринмаш». Формально он возглавил его 22 января 2025 года. Он единственный работник этой фирмы. В 2024 году она заработала около 12 млн грн.

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По информации издания, правоохранительные органы осуществляют проверку фактов, изложенных в материале, отмечают журналисты. Расследование может стать основанием для оглашения подозрения эксруководителю госпредприятия.

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