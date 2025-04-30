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Общество и люди

Сотрудников ТЦК массово будут отправлять на фронт: кто их заменит

9:32 30 апреля 2025
Генштаб анонсировал кадровые изменения в ТЦК и СП. Иллюстративное фото со страницы Сухопутных войск ВСУ

Генштаб, который в прошлом году разрешил мобилизацию непосредственно военным частям, без привлечения ТЦК и СП, анонсировал кадровые изменения в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

В Генеральном штабе ВСУ сообщают о проведении проверки относительно комплектования ТЦК и СП личным составом с боевым опытом.

«Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначаться лица, получившие ранения, контузии, которые в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение всех лет длящегося российского широкомасштабного вторжения была проведена ротация всех руководителей ТЦК и СП и почти 70% военнослужащих ТЦК и СП уже имеют боевой опыт. А половина из них — военнослужащие, получившие ранения и контузии во время боевых действий. При этом 20% персонала составляют работники ВСУ — гражданские лица.

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что с 1 мая изменяются правила прохождения базовой общей военной подготовки для военнообязанных, которые были ранее признаны ограниченно пригодными, но после прохождения ВВК их признали пригодными для службы в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, а также в учебных центрах, учреждениях и охране.

Иллюстративное фото со страницы Сухопутных войск ВСУ в соцсетях

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