В Украине меняют правила военной подготовки части мобилизованнных: кого это касается

Год назад в Украине было принято новое мобилизационное законодательство, согласно которому отменили статус военнообязанного «ограниченно пригодный» — остались только «пригодный» или «непригодный» к военной службе. Всех, кто был ранее признан «ограниченно годным», обязали пройти повторную медкомиссию, чтобы четко определить статус военнообязанного (крайний срок — 5 июня). Те, кого признают пригодным и мобилизуют, будут проходить базовую военную подготовку по новым правилам.

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В Генштабе ВСУ отметили, что новые правила начнут действовать уже с 1 мая. И будут касаться как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БВВП повторно.

«Речь идет именно о прежней категории „ограниченно пригодных“, которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии», — говорится в сообщении.

Изменения в программу базовой всеобщей военной подготовки предполагают уменьшение нагрузок на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

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В частности, срок подготовки сократили с 45 до одного месяца. Также будет снижен уровень физических нагрузок. Из ранее признанных будут «ограниченно пригодными» будут формировать отдельные учебные подразделения.

Напомним, что ранее правительство установило запрет на направление лиц с инвалидностью на ВВК для прохождения медицинского осмотра, если в Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов содержатся сведения о наличии у них инвалидности.

Фото со страницы Сухопутных войск ВСУ

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