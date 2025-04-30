Хочется танцевать и любить: популярная певица поразила дуэтом

Популярная певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая поразила откровенностью, записала неожиданный дуэт. Вместе с молодым артистом Dima Prokopov она выпустила песню «Підсніжник» в стиле 2000-х годов. По словам певицы, Дима мечтал о сотрудничестве с ней еще со времен популярного телепроекта «Фабрика звезд», в котором участвовала Настя.

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«Это действительно интересная история, — сказала, представляя новую композицию MamaRika. — Дима еще со времен „Фабрики звезд“ мечтал спеть со мной. И вот наш саунд-продюсер Ваня Клименко написал песню, которая идеально подошла для дуэта. Все произошло легко, спонтанно — и очень органично. Если все так легко закрутилось — значит, так и должно было быть».

По словам артистки, «Підсніжник» — работа, которой не хватает именно сейчас.

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«Все оживает, мы оживаем, — сказала Настя. — Хочется весны, любви, трек-ностальгии. Очень хочется вернуться в те беззаботные времена, когда солнце светило ярче, когда мы были вечно влюблены. Подростковая любовь, этот вайб — именно таким мы сделали этот трек. Мы даже использовали те же звуки, которые юзались в 2000-х. Под нее хочется танцевать, любить, обниматься, целоваться и жить».

Режиссером видео в стиле нулевых стал Богдан Буневич. Все — от образов до атмосферы — стилизовано под период 2000-х с невероятной точностью.

«Стилист настолько тонко воссоздал образы тех времен, что во время съемок клипа мне реально казалось, будто я на последнем звонке, — призналась певица. - В руках был тот самый телефон „лягушка“, а на ногах — те самые „чапы“, в которых мы цокали на последнем звонке».

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Ранее популярный юморист трогательно обратился к жене-певице.

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