Пенсий в апреле больше не будет: в ПФУ заявили об окончании платежей

После мартовской индексации пенсии заметно выросли расходы Пенсионного фонда на выплату пенсионных платежей украинцам — рост составил 5,2 млрд грн в сравнении со временем до индексации. Средний же размер пенсии составил 6345 гривен.

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Как утверждает Пенсионный фонд Украины, финансирование пенсий за апрель было завершено еще 25 числа. Как и в марте, на выплату индексированной в марте пенсии направлены 67,4 млрд грн, что является пока рекордными платежами в истории фонда.

Из 67,4 млрд грн, потраченных на финансирование пенсий в апреле, 9,4 млрд грн были направлены через АО «Укрпочта», а 58 млрд грн — через уполномоченные банки.

Заметим, что хотя финансирование пенсий было завершено 25 апреля, то есть за 5 дней до окончания месяца, все необходимые средства на их выплату переведены в «Укрпочту» и банки. Таким образом все пенсионеры получат свою пенсию вовремя и в полном объеме, даже если день их пенсионных выплат приходится на дату после 25 апреля.

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Вместе с тем, как сообщали ранее «ФАКТЫ», украинские пенсионеры в марте получили рост выплат не на 11,5% как заявлялось, а несколько меньше — всего 9,5%.

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