Эксперимент не удался: в Украине хотят изменить правила подачи заявлений на субсидию и льготу по оплате коммуналки

Два года назад в Украине запустили экспериментальный проект — упрощенную подачу заявки на назначение жилищной субсидии онлайн, через портал ПФУ.

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Заявитель заполнял онлайн-форму, указывая личную информацию, паспортные данные, адрес, а также информацию о других членах домохозяйства и банковских реквизитах. Живущим на съемной квартире необходимо было добавить скан договора об аренде. Не исключено, что вскоре упрощенные правила будут отменены. Так, как пишет издание «На пенсии», это может произойти из-за выявленных недостатков. Соответствующие предложения содержатся в проекте постановления Кабмина, вынесенного на обсуждение и размещенного на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно документу, эксперимент по упрощенному оформлению субсидий предлагают завершить 7 июля 2025 года, а проект по упрощенной подаче заявки на льготы — 6 февраля 2026 года.

Авторы документа предлагают, чтобы заявители, как и ранее, предоставляли о себе больше данных. Это же касается и заявлений ветеранов войны, которые обращаются за льготами.

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Среди недостатков упрощенной системы называли трудности с автоматическим обменом информацией между государственными реестрами и исполнителями коммунальных услуг. Часто ОСМД, ЖСК и поставщики услуг не предоставляли или несвоевременно передавали необходимые сведения через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Речь идет о перечне коммунальных услуг; актуальных тарифах и взносах; адресах обслуживания; сумм начислений для каждого домохозяйства. Отмечается, что из-за затруднений некоторые получатели субсидий или льгот могут остаться без выплат.

Впрочем, Минсоцполитики считают, что универсальная форма заявления — временная мера. После доработки электронного взаимодействия между системами планируется возврат к упрощенной подаче заявок.

Напомним, что в этом году правительство меняло некоторые правила назначения субсидий как на коммунальные услуги, так и на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц, чтобы устранить ряд технических ошибок. В частности, была предоставлена возможность получить субсидии тем, кто из-за несвоевременного предоставления сведений поставщиками услуг не смог добиться выплат. В основном, это касалось ситуаций, когда люди живут в ОСМД, и поставщики услуг подавали информацию с задержкой или вообще не подавали.

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