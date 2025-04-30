Жительница Одесской области заказала убийство родного брата из-за наследства (фото)
В Одесской области, где убийца активиста Демьяна Ганула ранее получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины, правоохранители предотвратили заказное убийство мужчины.
По данным ГУНП в Одесской области, местная жительница решила избавиться от брата, чтобы не делить с ним наследство. Правоохранители задержали ее при расчете с «исполнителями» преступления. Женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы.
Полицейские получили оперативную информацию о том, что 50-летняя жительница Авангардовской громады хочет «избавиться» от старшего брата и нашла двух желающих «подзаработать». После смерти матери им в наследство достался дом, который она не хотела делить на двоих с родственником.
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Правоохранители инсценировали убийство и сделали «убедительные фотографии» для заказчицы, которую не интересовало, каким образом лишат жизни ее старшего брата.
За работу она пообещала исполнителям 20 тысяч гривен, которые передала после того, как увидели фотографии с убитым братом. Сразу после этого ее задержали полицейские.
«Мы изъяли расчетные деньги, мобильный телефон фигурантки и другие вещи, представляющие интерес для следствия, — рассказал следователь по делу Владислав Биличук. — Собрав достаточное количество доказательств, женщине сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству, то есть умышленному противоправному причинению смерти другому человеку, совершенному по заказу. Согласно санкции п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушительнице грозит пожизненное лишение свободы».
Ранее в Запорожской области задержали женщину, которая заказала убийство своего бывшего мужа и его родственников. Убийство трех человек она заказала, желая завладеть их имуществом и пообещала исполнителям 15 миллионов гривен.
Фото полиции415
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