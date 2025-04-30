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«Чтобы вынудить рф к миру, нужно иметь силу и решительность ее применить. Сильных вокруг много — решительных мало», — Ян Валетов

15:39 30 апреля 2025
Ян Валетов сомневается, что Трамп может добиться мира в Украине. Фото из соцсетей
Украинский писатель и журналист считает, что у войны, которую россия развязала в Украине, нет мирного решения.

«За прошлую неделю имел массу разговоров со своими зарубежными друзьями и партнерами. Не скажу, что все, как один, но многие из их убеждали меня, что до конца апреля США решат вопросы с прекращением огня, долгосрочным перемирием и, в конце концов, с более-менее длительным миром между россией и Украиной, — пишет Ян Валетов. — Он сможет, говорили мене и симпатики демократов, и симпатики консерваторов, включая трампистов и не трампистов.

Но брали меня глубокие сомнения по этому вопросу. И, как выяснилось, я оказался прав.

Первое и самое главное: у россии и путина нет ни одной причины, чтобы останавливаться. Переведенная на военные рельсы экономика только начала разгон и как минимум пару лет танки будут не вместо масла, а вместе с маслом.

Второе: гопник не получивший по морде в начале процесса оборзения, постепенно теряет берега на совсем. Его можно пугать, грозно рычать в его сторону, хмурить брови, топать ножками, но ему уже не страшно. Путин совершенно уверен в том, что нас додавит. Медленно постепенно доест.

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Третье. У него есть проблема не только с техникой, но и с личным составом. Но технику они все-таки произведет, а личный состав мобилизуют. Это вам не наш «грозный» ТЦК, у них все отлично работает на поток, и мобилизация будет реальной насильственной мобилизацией, а не пародийным преследованием уклонистов. Есть «новые территории», там особо церемониться не будут, чай не москва с Питером. И с возрастом проблем нет — кого надо, того и возьмут. И с рекрутингом пока справляются. Да, численность завербованных падает, но дураков много и желающие поменять конечности или жизнь на гробовые пока есть.
Ну, чего путину вдруг соглашаться на Трамповские хотелки? Что Трамп ему в результате сделает?

Медленно ползут русские войска к административным границам Донецкой и Луганской области. С начала 23 года ползут к Покровску. Да, не вошли, не взяли, не стерли с лица земли. Но обязательно сотрут.
Что могут противопоставить американцы и европейцы?

Превратить россию в корм для рыб, как сказал сегодня сенатор Кеннеди? Для этого нужен «час та натхнення» и соответствующий инструментарий. Прямого удара по москве ждать не приходится, значит снова экономические санкции. Более жесткие, бьющие по нефтяному бизнесу, но не мгновенно действующие. У русских есть время. И, к сожалению, его у них больше, чем у нас.

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Для того, чтобы дать нам приемлемый временной лаг, американцы должны нарастить поставки вооружений в разы, а источник такого нарастания пока не понятен — где взять то, что нужно произвести?

Можно еще ввести войска на нашу территорию. Но вероятность этого решения близка к нолю.
Или вернуть нам отобранное атомное оружие — Будапештский меморандум нарушен, основания для того, чтобы откатить назад есть.

Любое из этих решений ведет к эскалации конфликта. Никак не к миру или перемирию. У проблемы нет мирного решения. Его и не было. И это секрет Полишинеля.

Для того, чтобы вынудить рф к миру, нужно иметь и силу и решительность ее применить. Сильных вокруг много — решительных мало. И проблема не в сложности принуждения, а в том, что мало кто способен на такой рискованный шаг.

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Существует еще один совсем уж нехороший вариант — это просто повернуться и уйти заниматься своими проблемами. Он возможен. Американцы вполне способны так поступить. А может им в голову придет начать принуждать нас — что тоже вовсе не исключено. Нас принудить проще. Офис простых решений при Трампе это отлично понимает.

Можно не заметить унижения — а то, что это унижение понятно всему миру — и начать прессовать нас, благо, рычаги на виду. Но это уж совсем за гранью разумности и порядочности.

Хотя… о чем это я? Когда в политике работала разумность и, тем более, порядочность?

В общем, ждем, пока проснется Трамп".

Фото из соцсетей

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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