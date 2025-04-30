Будет громко: лидер популярной группы неожиданно начинает сольный проект

Популярный певец и военный, лидер группы O. Torvald Женя Галич, ранее поразивший признанием, удивил поклонников еще и новостью. На свой 41-й день рождения артист объявил о начале сольного проекта. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, обратившись к поклонникам и предложив им присоединиться к «новому» Галичу.

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— Это лучшая новость, которая случалась со мной за последние годы, — сказал Женя, сменив в свой день рождения имиж и став блондином. — Я, наконец-то, поймал кайф от того, что делаю. Я представляю сольный проект, который называется Женя Галич. Это мой проект, в рамках которого я еще более смелый, я покажу вам свое альтер-эго, хочу создавать больше чем музыку, писать на клавишах и на гитаре, барабанах и на скрипке. Хочу давать все те истории, которые скапливались в течение всей моей жизни.

Музыкант подчеркнул, что не уходит из O. Torvald и будет продолжать вместе с группой создавать песни.

— Но в рамках своего сольного проекта, я делаю это один, — добавил певец. — Пристегивайтесь — будет громко.

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Фоловеры поддержали Галича и пожелали ему успехов в новом проекте.

Фото - скриншот

— Большие и искренние поздравления, и удачи сольному проекту! - написали в комментариях. — Восхищаюсь :)

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— Твори, а мы всегда будем рядом, — поддержали музыканта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Женя Галич откровенно рассказал о своей зависимости.

Фото из соцсетей

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