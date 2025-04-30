Куда в доме не стоит вешать картины: эти советы помогут вам сделать правильный выбор

Обычно, размещая картину на стене, большинство людей думает прежде всего об эстетическом эффекте — красиво или нет. Но этого недостаточно. Если вы хотите, чтобы картина не потеряла со временем своего вида, примите во внимание такие моменты.

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Во-первых, не вешайте ее в местах, где будут попадать прямые солнечные лучи, иначе краски могут поблекнуть.

Во-вторых, не размещайте картину в помещениях с высокой влажностью — например, в ванной комнате. Ведь плесень может быть беспощадна.

Не размещайте произведения искусства недалеко от обогревательных приборов.

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Не лучшее место — на кухне, иначе со временем вы обнаружите на картине следы жира, как на кафельной плитке.

Не оставляйте ценные полотна зимой в неотапливаемых помещениях.

Относитесь к произведениям искусства бережно. Ведь при повреждении восстановить первоначальный вид сложно, а в иных случаях практически невозможно. К тому же реставрация стоит недешево. Предупредить проблему всегда легче, чем потом ее решать.

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Фото pixabay

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