Украинским студентам могут вдвое поднять стоимость проживания в общежитиях: в Кабмине понимают, что это необходимо

Уже с 1 мая курсанты украинских высших военных учебных заведений будут получать стипендию в 8000 гривен, а «отличники» на последнем курсе — до 20 000 гривен. Вместе с тем студентов прочих украинских вузов может ожидать рост платы за общежития примерно вдвое.

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Об этом пишет в своем материале «Экономическая правда», утверждая, что нынешней максимальной оплаты в 800 гривен недостаточно для создания нормальных условий проживания. Эта сумма покрывает в лучшем случае 70−80% расходов на содержание общежитий, а остальное вузы вынуждены доплачивать из своих бюджетов.

Так, в университете с наибольшим финансированием — КНУ им. Тараса Шевченко в 2025-м на базовое содержание общежитий потратят 150 млн грн, из которых 73,6 млн грн пойдут на оплату труда персонала общежитий, 66,9 млн грн — на коммунальные услуги, 9,4 млн грн — на другие текущие расходы. Плата за проживание студентов покрывает 83% этой суммы, а 17% университет прилагает из своего бюджета (он наполняется от предоставления платных услуг).

Опрошенные «Экономической правдой» представители университетов отмечают, что единственный эффективный вариант улучшения условий — повышение платы за проживание. Чтобы закрыть базовые расходы, ее нужно увеличить вдвое — до 1600 грн. Только после этого ВУЗы смогут откладывать средства для проведения капитальных ремонтов.

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В университетах говорят, что не раз обращались в Минобразования по пересмотру стоимости проживания в общежитиях. Там есть понимание, что это решение необходимо принять. Это подтвердили собеседники «ЭП» в министерстве образования и науки Украины.

Ранее Кабмин изменил правила назначения социальных стипендий, под которые подпадают дети из льготных категорий (ВПЛ, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, лица, лишенные личной свободы).

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