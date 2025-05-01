Игроки «Фенербахче» устроили «самосуд» своему тренеру-литовцу после выхода в Финал четырех Евролиги (видео)

Турецкий «Фенербахче», возглавляемый чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпийских игр в составе сборной Литвы Шарунасом Ясикявичюсом, стал первым участником Финала четырех престижной баскетбольной Евролиги.

ВІДЕО ДНЯ

В третьем поединке плей-офф стамбульцы в овертайме дожали в гостях «Париж» (98:88) и выиграли серию — 3:0. После триумфа одноклубники тренера футбольного «Фенербахче» Жозе Моуриньо на радостях не придумали ничего лучшего, как прямо в раздевалке «утопить» своего наставника в джакузи. Тот даже не сопротивлялся.

Добавим, что 49-летний Ясикявичюс, признанный лучшим тренером Евролиги-2024/2025, шестой раз вывел свою команду в Финал четырех турнира. При этом литовец стал лишь третьим в истории специалистом (после Желько Обрадовича и Димитриса Итудиса), кому удалось это сделать пять раз подряд. В 2018 году Ясикявичюс, который, кстати, в свое время был женат на Мисс мира-1998 израильтянке Линор Абарджиль, пробился в четверку сильнейших с «Жальгирисом», в 2021, 2022 и 2023-м — с «Барселоной», в 2024 и 2025-м — с «Фенербахче».

РЕКЛАМА

Кстати, соперниками команды Ясикявичюса в Финале четырех, который пройдет 23—25 мая в Абу-Даби (ОАЭ), станут победители пар «Реал» — «Олимпиакос» (счет в серии до трех побед — 2:1), «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» (2:1) и «Монако» — «Барселона» (2:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что арбитр Евролиги попался на краже дорогих духов в аеропорту.

Фото Х Fenerbahçe Beko



РЕКЛАМА

887

Читайте нас в Facebook