41.16 / 41.77 46.80 / 47.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Игроки «Фенербахче» устроили «самосуд» своему тренеру-литовцу после выхода в Финал четырех Евролиги (видео)

9:53 1 мая 2025
Шарунас Ясикявичюс

Турецкий «Фенербахче», возглавляемый чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпийских игр в составе сборной Литвы Шарунасом Ясикявичюсом, стал первым участником Финала четырех престижной баскетбольной Евролиги.

В третьем поединке плей-офф стамбульцы в овертайме дожали в гостях «Париж» (98:88) и выиграли серию — 3:0. После триумфа одноклубники тренера футбольного «Фенербахче» Жозе Моуриньо на радостях не придумали ничего лучшего, как прямо в раздевалке «утопить» своего наставника в джакузи. Тот даже не сопротивлялся.

Добавим, что 49-летний Ясикявичюс, признанный лучшим тренером Евролиги-2024/2025, шестой раз вывел свою команду в Финал четырех турнира. При этом литовец стал лишь третьим в истории специалистом (после Желько Обрадовича и Димитриса Итудиса), кому удалось это сделать пять раз подряд. В 2018 году Ясикявичюс, который, кстати, в свое время был женат на Мисс мира-1998 израильтянке Линор Абарджиль, пробился в четверку сильнейших с «Жальгирисом», в 2021, 2022 и 2023-м — с «Барселоной», в 2024 и 2025-м — с «Фенербахче».

РЕКЛАМА

Кстати, соперниками команды Ясикявичюса в Финале четырех, который пройдет 23—25 мая в Абу-Даби (ОАЭ), станут победители пар «Реал» — «Олимпиакос» (счет в серии до трех побед — 2:1), «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» (2:1) и «Монако» — «Барселона» (2:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что арбитр Евролиги попался на краже дорогих духов в аеропорту.

Фото Х Fenerbahçe Beko

РЕКЛАМА

887

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Константиновка

Эксперт назвал город, вокруг которого вскоре начнутся тяжелые бои

Май будет удачным в финансовом плане для многих знаков зодиака, фото https://ru.freepik.com/

Финансовый Таро-гороскоп на май: кого скоро «завалит» деньгами

Максим Бахарев

Чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии (фото)

Злата Огневич

«Не хочу иметь своего ребенка»: признание популярной певицы вызвало шквал возмущения в сети

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта