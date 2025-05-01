ЕС может разделить Украину и Молдову на пути к членству

Европейский Союз рассматривает возможность продолжения процесса вступления с Республикой Молдова, отделив ее от Украины, поскольку усилия последней по вступлению в ЕС блокируются Венгрией. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос. Она добавила, что «не исключает разъединения» двух стран уже в июне, когда в Брюсселе будет принято несколько решений, связанных с расширением, сообщает moldova.europalibera.org.

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«Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первой группы переговорных разделов с Молдовой», — сказала она, отметив, что Венгрия выступает только против вступления Украины.

Республика Молдова и Украина до сих пор вместе делали шаги в процессе вступления в ЕС, который рассматривал их как тандем. Украина подала заявку на членство в феврале 2022 года, через несколько дней после вторжения российской армии, и Молдова последовала этому примеру.

В прошлом году 27 государств-членов ЕС дали зеленый свет для начала переговоров о вступлении с обеими странами-кандидатами, но ни один раздел переговоров еще не открыт.

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Переговоры с Украиной блокирует Венгрия, которая выдвинула ряд препятствий и требовала усиления прав венгерского меньшинства на западе Украины. Все решения по расширению ЕС требуют единогласия, поэтому Венгрия фактически может удерживать Украину вне блока столько, сколько считает нужным.

Марта Кос заявила, что существует даже возможность того, что Республика Молдова станет государством-членом до конца ее мандата, в 2029 году.

«Если во время нынешнего состава Европейской Комиссии у нас не будет новых государств-членов, — добавила Кос, — это будет считаться провалом».

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Кос выразила сожаление по поводу того, что Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, которого считают главным союзником путина в ЕС, политизирует процесс вступления Украины.

«Украина сделала достаточно, могу сказать по собственному опыту, потому что мы способствовали диалогу между Венгрией и Украиной», — сказала Марта Кос.

По ее словам, Венгрия предложила много переговорных пунктов, и Украина готова выполнить их все. Но для Венгрии этого недостаточно.

Ранее сообщалось, что главный соперник Виктора Орбана на выборах 2026 года Петер Мадьяр провел опрос, в котором был затронут вопрос членства Украины в Европейском союзе. Результат: 58,18% респондентов ответили «да».

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