По мнению астролога Людмилы Булгаковой, май принесет удачу и благополучие многим жителям Земли.



А мольфар Макс Гордеев рассказал, какие именно события ждут в мае представителей каждого знака Зодиака.

ВІДЕО ДНЯ

Гороскоп для Овна на май 2025

Май 2025 года для Овнов станет месяцем трансформации, внутреннего пробуждения и смелых шагов к новому. Это период, когда звезды призывают вас пересмотреть свои ценности, изменить вектор движения и открыть двери к возможностям, которые раньше казались недостижимыми. Солнце будет до 21 мая находиться в Тельце, акцентируя внимание на материальной стабильности, ресурсах и вашей самооценке. Вы будете сосредоточены на том, чтобы укрепить фундамент своей жизни как в финансовом, так и в духовном плане. После 21 мая, когда Солнце перейдет к Близнецам, ваш фокус сместится на коммуникацию, новые знания, путешествия и социальные связи. Это время, когда ваши слова будут иметь силу, а идеи — потенциал изменить реальность.

Май для Овнов — это не просто очередной месяц, а портал в новый уровень самосознания. Вы почувствуете, как старые шаблоны рушатся, а на их месте рождается нечто настоящее, мощное и подлинное. Ваш внутренний огонь, иногда приглушавшийся сомнениями или внешними обстоятельствами, вспыхнет с новой силой. Но звезды предупреждают: не торопитесь. Первые десять дней месяца могут быть эмоционально нестабильны, поэтому избегайте импульсивных решений. Позвольте событиям разворачиваться естественно, доверяйте своей интуиции и помните, что каждый шаг в мае — это инвестиция в ваше будущее.

РЕКЛАМА

Благоприятные дни: 6, 11, 17, 23, 29

Неблагоприятные дни: 2, 8, 14, 20, 26

Гороскоп для Тельца на май 2025 года.

РЕКЛАМА

Май 2025 для Тельцов станет месяцем раскрытия внутреннего потенциала, гармонизации души и тела, а также смелого движения к новым горизонтам. Это период, когда звезды призывают вас отпустить привязанность к привычному и позволить себе мечтать более масштабно. Солнце в вашем знаке до 21 мая наполнит вас энергией уверенности, творческого вдохновения и желания проявить себя в мире. Вы будете похожи на цветущий сад, притягивающий взгляды своей красотой и силой. После 21 мая, когда Солнце войдет в знак Близнецов, ваш фокус сместится на общение, обучение и развитие связей, которые откроют двери новым возможностям.

Это время, когда Тельцы ощутят себя на пороге большой трансформации. Ваш естественный прагматизм и любовь к стабильности станут крепким фундаментом, но звезды шепчут: позвольте себе немного лёгкости, экспериментов и даже хаоса. Это месяц, когда вы можете обрести баланс между земной практичностью и космической мечтательностью, между желанием укорениться и стремлением летать. Избегайте чрезмерного упрямства в первой половине месяца, когда внешние обстоятельства могут потребовать гибкости. Доверяйте своему внутреннему компасу, и май станет для вас периодом, когда вы откроете новые грани себя.

Благоприятные дни: 3, 13, 17, 21, 28

Неблагоприятные дни: 1, 7, 15, 22, 27

РЕКЛАМА

Гороскоп для Близнецов на май 2025 года.

Май 2025 для Близнецов станет месяцем интеллектуального пробуждения, динамических изменений и поиска внутренней гармонии. Это период, когда звезды приглашают вас расправить крылья своей любознательности, погрузиться в новые идеи и позволить себе быть многогранными, как драгоценный камень, переливающийся на свете. Солнце будет находиться в Тельце в начале месяца, акцентируя внимание на внутренней рефлексии, духовном росте и завершении старых дел. Вы будете похожи на путешественника, который, прежде чем отправиться в новое путешествие, осматривает свои запасы и оставляет лишний багаж. С приближением конца мая Солнце войдет в ваш знак, разжигая вашу энергию, харизму и жажду общения, что откроет двери к новым возможностям во всех сферах жизни.

Это время, когда ваш разум станет вашим мощным инструментом. Ваши слова будут иметь вес, идеи — силу, а связи — потенциал изменить вашу реальность. Но звезды предупреждают: избегайте распыления энергии. Ваша естественная многозадачность может привести к хаосу, если не установите четкие приоритеты. Вторая половина месяца может принести искушения отвлечься по пустякам, поэтому держите фокус на том, что действительно важно. Это месяц, когда вы можете не только открыть новую дверь, но и найти ключ к себе настоящему.

Благоприятные дни: 4, 12, 16, 20, 27

Неблагоприятные дни: 3, 5, 14, 22, 28

Гороскоп для Рака на май 2025

Май 2025 для Раков станет месяцем эмоциональной ясности, интуитивного роста и восстановления внутреннего равновесия. Это период, когда звезды приглашают вас погрузиться в глубины своих чувств, довериться внутреннему голосу и обрести гармонию между сердцем и разумом. В начале месяца Солнце в Тельце акцентирует внимание на ваших социальных связях, дружбе и общих целях, побуждая вас объединяться с теми, кто разделяет вашу мечту. В конце мая, когда Солнце перейдет к Близнецам, вы почувствуете потребность в тишине, саморефлексии и подготовке к новому циклу.

Это время, когда вы будете подобны жемчужине, формируемой в раковине: ваши внутренние процессы, хоть и скрытые от мира, приведут к созданию чего-то прекрасного. Ваша естественная чувствительность поможет вам почувствовать, куда двигаться, но звезды советуют избегать чрезмерного погружения в эмоции других людей. Избегайте поспешных решений в середине месяца, когда возможны недоразумения по внешним обстоятельствам. Позвольте себе плыть по течению, и май станет луной, когда вы найдете внутреннее спокойствие и новые возможности.

Благоприятные дни: 7, 13, 19, 25, 30

Неблагоприятные дни: 3, 9, 15, 21, 27

Гороскоп для Льва на май 2025

Май 2025 года для Львов станет месяцем блестящих возможностей, внутренней силы и карьерного расцвета. Это период, когда звезды усиливают вашу природную харизму, призывая вас сиять ярче, чем когда-либо, и брать на себя роль лидера во всех областях жизни. В начале месяца Солнце в Тельце акцентирует внимание на вашей карьере, репутации и долгосрочных целях, побуждая вас укрепить свое положение. В конце мая, когда Солнце перейдет к Близнецам, ваш фокус сместится на дружеские связи, командную работу и мечты, которые вы хотите реализовать вместе с единомышленниками.

Это время, когда вы будете подобны солнцу на небосводе: ваш огонь будет притягивать взгляды, а ваша уверенность — вдохновлять других. Но звезды предупреждают: избегайте чрезмерной самоуверенности в первой половине месяца, когда возможны мелкие препятствия. Доверяйте своей интуиции, но оставайтесь открытыми к советам тех, кому вы доверяете. Это месяц, когда вы можете не только достичь новых высот, но и открыть новые таланты.

Благоприятные дни: 4, 10, 16, 22, 28

Неблагоприятные дни: 1, 7, 13, 19, 25

Гороскоп для Девы на май 2025 года.

Май 2025 года для Дев станет месяцем расширения горизонтов, интеллектуального роста и поиска смысла во всем, что вы делаете. Это период, когда звезды приглашают вас выйти за пределы повседневной рутины, открыть новые знания и найти вдохновение в неизведанных областях. В начале месяца Солнце в Тельце акцентирует внимание на вашей потребности в обучении, путешествиях и духовном развитии, побуждая вас искать ответы на глубокие вопросы. В конце мая, когда Солнце перейдет к Близнецам, ваш фокус сместится на карьеру, репутацию и амбиции, открывая дверь профессиональному признанию.

Это время, когда вы будете подобны исследователю, прокладывающему новые маршруты: ваш аналитический ум и стремление к совершенству помогут вам найти путь к гармонии и успеху. Но звезды предупреждают: избегайте чрезмерного перфекционизма в середине месяца, когда возможны задержки или недоразумения. Позвольте себе быть гибкими, и май станет месяцем, когда вы откроете новые возможности для роста.

Благоприятные дни: 5, 11, 17, 23, 29

Неблагоприятные дни: 2, 8, 14, 20, 26

Гороскоп для Весов на май 2025 года

Май 2025 для Весов станет месяцем глубоких трансформаций, поиска внутреннего равновесия и укрепления связей с близкими. Это период, когда звезды призывают вас погрузиться в эмоциональную глубину, переосмыслить свои ценности и обрести гармонию между личными желаниями и внешними обстоятельствами. В начале месяца Солнце в Тельце акцентирует внимание на вашей потребности в трансформации, интимных связях и финансовой стабильности, побуждая вас работать над общими ресурсами. В конце мая, когда Солнце перейдет к Близнецам, ваш фокус сместится на обучение, путешествия и расширение кругозора, что откроет дверь к новым перспективам.

Это время, когда вы будете похожи на художника, балансирующего между светом и тенью на своем полотне: ваша природная способность находить гармонию поможет вам создать шедевр из хаоса. Но звезды предупреждают: избегайте чрезмерного стремления угодить другим в первой половине месяца, когда возможны эмоциональные перепады. Доверяйте своей интуиции и вы найдете новый уровень внутренней силы.

Благоприятные дни: 6, 12, 18, 24, 30

Неблагоприятные дни: 3, 9, 15, 21, 27

Гороскоп для Скорпиона на май 2025 года.

Май 2025 г. для Скорпионов станет месяцем глубоких эмоциональных связей, интуитивных прозрений и возможностей для партнерства. Это период, когда звезды усиливают вашу природную способность видеть то, что скрыто, и призывают вас довериться своей внутренней силе. В начале месяца Солнце в Тельце акцентирует внимание на ваших отношениях, партнерстве и сотрудничестве, побуждая вас укреплять связи с близкими людьми. В конце мая, когда Солнце перейдет к Близнецам, ваш фокус сместится на трансформацию, общие ресурсы и глубокий самоанализ, открывая дверь к новому пониманию себя.

Это время, когда вы будете похожи на феникс, который готовится к новому полету: ваша способность отпускать старое и возрождаться поможет вам найти новые источники силы. Но звезды предупреждают: избегайте чрезмерного контроля в середине месяца, когда возможны напряженные ситуации. Позвольте событиям разворачиваться естественно и вы откроете новые глубины в себе и своих отношениях.

Благоприятные дни: 7, 13, 19, 25, 31

Неблагоприятные дни: 4, 10, 16, 22, 28

Гороскоп для Стрельца на май 2025

Май 2025 года для Стрельцов станет месяцем активного движения, самопознания и стремления к свободе. Это период, когда звезды усиливают вашу природную жажду приключений, призывая вас исследовать новые возможности и расширять свои горизонты. В начале месяца Солнце в Тельце акцентирует внимание на вашей повседневной рутине, здоровье и работе, побуждая вас навести порядок в ежедневных делах. В конце мая, когда Солнце перейдет к Близнецам, ваш фокус сместится на партнерство, отношения и сотрудничество, открывая дверь к новым связям.

Это время, когда вы будете подобны стреле, выпущенной из лука: ваша энергия направлена вперед, но важно точно выбрать цель. Звезды предупреждают: избегайте импульсивности в первой половине месяца, когда возможны мелкие препятствия. Сохраняйте оптимизм, и май станет месяцем, когда вы сможете достичь новых вершин и обрести радость в процессе.

Благоприятные дни: 6, 12, 18, 24, 30

Неблагоприятные дни: 3, 9, 15, 21, 27

Гороскоп для Козерога на май 2025 года

Май 2025 года для Козерогов станет месяцем творческого расцвета, самовыражения и укрепления личных связей. Это период, когда звезды усиливают вашу естественную дисциплину, но призывают прибавить к ней нотку радости и легкости. В начале месяца Солнце в Тельце акцентирует внимание на вашем творчестве, романтике и удовольствии от жизни, побуждая вас наслаждаться простыми радостями. В конце мая, когда Солнце перейдет к Близнецам, ваш фокус сместится на работу, здоровье и повседневную рутину, которая откроет двери к новым привычкам и порядку.

Вы будете подобны садовнику, который бережно ухаживает за растениями: ваш труд и терпение принесут плоды, если вы добавите к ним каплю вдохновения. Звезды предупреждают: избегайте излишней серьезности в первой половине месяца, когда возможны мелкие задержки. Позвольте себе расслабиться, и май станет периодом, когда вы найдете баланс между обязанностями и радостью.

Благоприятные дни: 5, 11, 17, 23, 29

Неблагоприятные дни: 2, 8, 14, 20, 26

Гороскоп для Водолея на май 2025 года

Май 2025 для Водолеев станет месяцем внутренней свободы, инновационных идей и укрепления домашнего уюта. Это период, когда звезды усиливают вашу природную оригинальность, призывая вас мыслить нестандартно и в то же время строить прочный фундамент для будущего. В начале месяца Солнце в Тельце акцентирует внимание на вашем доме, семье и эмоциональной безопасности, побуждая вас создавать уют и гармонию. В конце мая, когда Солнце перейдет к Близнецам, ваш фокус сместится на творчество, романтику и самовыражение, открывая двери новым источникам радости.

Вы будете похожи на изобретателя, объединяющего новые идеи с практическими решениями: ваше воображение и стремление к изменениям помогут вам найти баланс между свободой и стабильностью. Звезды предупреждают: избегайте чрезмерного отстранения в середине месяца, когда возможны эмоциональные недоразумения. Будьте открыты близким и тогда вы сможете и реализовать свои идеи, и почувствовать себя в гармонии.

Благоприятные дни: 7, 13, 19, 25, 31

Неблагоприятные дни: 4, 10, 16, 22, 28

Гороскоп для Рыб на май 2025

Май 2025 года для Рыб станет месяцем интуитивного пробуждения, эмоционального исцеления и расширения социальных связей. Это период, когда звезды усиливают вашу естественную чувствительность, призывая вас доверять своим мечтам и находить гармонию в общении. В начале месяца Солнце в Тельце акцентирует внимание на вашей коммуникации, обучении и коротких путешествиях, побуждая вас делиться идеями и укреплять связи. В конце мая, когда Солнце перейдет к Близнецам, ваш фокус сместится на дом, семью и эмоциональную безопасность, открывая двери для создания уюта.

Вы будете похожи на реку, которая течет мягко, но с глубиной: ваша интуиция и сострадание помогут вам находить путь даже в самых сложных ситуациях. Звезды предупреждают: избегайте чрезмерного погружения в эмоции других в середине месяца, когда возможны перегрузки. Сохраняйте границы, и май станет месяцем, когда вы сможете исцелить себя и вдохновить других.

Благоприятные дни: 6, 12, 18, 24, 30

Неблагоприятные дни: 3, 9, 15, 21, 27

Также мольфар поделился ритуалом, который поможет тем украинцам, кому нужны деньги в ближайшем будущем, кто каким-то образом «влез в долги» и жалуется на отсутствие денег.

«Этот ритуал сработает очень быстро. Он действительно принесет вам «экстренные деньги», — обещает мольфар.

Напомним, ранее астролог Екатерина Соловьева рассказала, кому обязательно повезет до 20 мая .

3362

Читайте нас в Facebook