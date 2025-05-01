За онлайн-торговлю украинцы заплатят налог в 23%, утверждает нардеп: кто подпадет под налог и как можно сэкономить

Еще в начале апреля появилась информация о возможном налогообложении онлайн-торговли украинцев подоходным налогом и военным сбором, всего 23%. И с принятием законопроекта по внедрению международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, это станет реальностью.

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Об этом сообщает сайт Министерства финансов Украины, отмечая что КМУ принял законопроект 29 апреля. В документе указывается, что законопроектом предусмотрена льготная ставка по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5%, а обязанности налогового агента возлагаются на операторов платформ.

Право на налогообложение доходов от осуществления отчетной деятельности по льготной ставке имеет налогоплательщик-резидент, отвечающий следующим требованиям:

1) имеет по меньшей мере один текущий счет, открытый специально для целей осуществления отчетной деятельности;

2) производит расчеты с использованием такого счета;

3) не является самозанятым лицом;

4) не использует труд наемных лиц;

5) объем дохода, полученного налогоплательщиком в течение календарного года, не превышает 834 размеров минимальной заработной платы (около 6,7 миллиона гривен по состоянию на 01.01.2025)

6) не производит продажу подакцизных товаров.

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Как утверждает народный депутат Украины Нина Южанина при этом, если в течение календарного года произведено не более 3 продаж товаров через платформу на общую сумму, не превышающую эквивалент 2000 евро, физическое лицо имеет право не открывать специальный текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, а использовать существующие текущие счета в банке, открытые для собственных потребностей. И в таком случае ставка налогообложения составит 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

«Итак, с первых 3-х продаж подержанных вещей на OLX удержат 10%, а уже с четвертой, если физическое лицо не откроет специальный счет и не согласится на раскрытие банковской тайны — 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора)», — утверждает народный депутат.

Ранее стало известно, что налоговики мониторят соцсети, чтобы выявлять «уклонистов» от уплаты налогов за онлайн-продажи.

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