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Налоговая начала мониторить соцсети и маркетплейсы: кого хотят «поймать с поличным»

14:07 25 апреля 2025
Частые переводы на банковскую карту будут проверяться? фото из открытых источников

Люди, нарушающие правила переводов с карты на карту, обязательно попадут в поле зрения налоговой службы, начавшей мониторить социальные сети, телеграмм-каналы и маркетплейсы.

«Налоговая мониторит соцсети, чтобы выявлять „уклонистов“ от уплаты налогов за онлайн-продажи», — объяснила народная депутат и заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, налоговики нацелились на тех, кто ежемесячно реализует сотни одинаковых новых товаров — телефоны, наушники, гаджеты — и при этом не отчитывается о доходах. Если объем прибыли достигает миллионов гривен, то она вполне может стать целью проверки.

Выявляют «теневые дельцы» с помощью данных из регистраторов расчетных операций — РРО. Именно они показывают реальные финансовые потоки и позволяют понять, кто торгует крупно, но без налогов.

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Кроме этого, используются открытые источники — страницы в соцсетях, торговля в Telegram и маркетплейсах.

Если объемы выручки заслуживают внимания, налоговая может инициировать проверку, отправить сообщение или даже прийти в гости.

Напомним, если человек продает выращенные собственноручно фрукты или овощи из своего огорода, он не должен регистрироваться предпринимателем. Тем более в Налоговом кодексе предусмотрены льготы при продаже собственных овощей и продуктов животноводства.

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