Только ради секса не интересно: Огневич объяснила, для чего ей нужен мужчина

Злата Огневич, которую известная преподавательница по вокалу Елена Украинец считает одной из лучших отечественных певиц, пока не смогла найти себе пару.



Причины неудач на личном фронте Злата попыталась объяснить в интервью украинской журналистке Маричке Падалко.

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Когда журналистка спросила певицу, нужна ли ей вторая половина, она ответила утвердительно. Но мужчина должен быть сильнее Златы, и в этом вся сложность.

«Вторая половинка должна иметь более „стальные яйца“, чем у меня» , — ответила в шутку Злата.

Под этим певица понимает, чтобы она бы с таким мужчиной чувствовала бы себя в безопасности и смогла бы дать «слабинку» в том, что ей не нужно бороться против всего мира за свое место под солнцем, «ощутить слабость», почувствовать себя женщиной.

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Злата не скрывает, что ищет мужчин на сайтах — но не знакомств, а предлагающих услуги сантехников, электриков и т. д.

«Что касается мужчины, я должна у него спросить: „Ты мне чтобы что, для чего?“ У меня есть квартира, у меня есть машина, у меня есть профессия, у меня есть интеллект, я могу заработать — ты мне для чего? Для секса? Ну, есть много способов найти себе мужчину для секса», — добавила она.

При поиске спутника жизни Злата выступает за то, чтобы у нее с будущим мужчиной было единство предпочтений, единство жизненных ценностей, чтобы они были сами по себе цельными личностями, и вместе им было просто хорошо, чтобы они дополняли друг друга. Только ради секса — не интересно.

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Отметим, что перед Пасхой Злата поразила фанатов своей сноровкой в окрашивании яиц .

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