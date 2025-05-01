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Шоу-бизнес

Только ради секса не интересно: Огневич объяснила, для чего ей нужен мужчина

14:05 1 мая 2025
Злата Огневич. Фото facebook.com/ZlataOgnevichOfficial/

Злата Огневич, которую известная преподавательница по вокалу Елена Украинец считает одной из лучших отечественных певиц, пока не смогла найти себе пару.

Причины неудач на личном фронте Злата попыталась объяснить в интервью украинской журналистке Маричке Падалко.

Когда журналистка спросила певицу, нужна ли ей вторая половина, она ответила утвердительно. Но мужчина должен быть сильнее Златы, и в этом вся сложность.

«Вторая половинка должна иметь более „стальные яйца“, чем у меня» , — ответила в шутку Злата.

Под этим певица понимает, чтобы она бы с таким мужчиной чувствовала бы себя в безопасности и смогла бы дать «слабинку» в том, что ей не нужно бороться против всего мира за свое место под солнцем, «ощутить слабость», почувствовать себя женщиной.

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Злата не скрывает, что ищет мужчин на сайтах — но не знакомств, а предлагающих услуги сантехников, электриков и т. д.

«Что касается мужчины, я должна у него спросить: „Ты мне чтобы что, для чего?“ У меня есть квартира, у меня есть машина, у меня есть профессия, у меня есть интеллект, я могу заработать — ты мне для чего? Для секса? Ну, есть много способов найти себе мужчину для секса», — добавила она.

При поиске спутника жизни Злата выступает за то, чтобы у нее с будущим мужчиной было единство предпочтений, единство жизненных ценностей, чтобы они были сами по себе цельными личностями, и вместе им было просто хорошо, чтобы они дополняли друг друга. Только ради секса — не интересно.

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Отметим, что перед Пасхой Злата поразила фанатов своей сноровкой в окрашивании яиц .

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