Начала все с нуля: известная певица призналась в проблемах

Популярная певица Татьяна Пискарева призналась, как преодолела сложный период в жизни. В начале большой войны артистка, как и многие украинцы, чувствовала себя растерянной и считала, что ее карьера закончилась. Она покинула Украину вместе с двумя дочками, а уже через полтора года вернулась в Киев. Певица признается, что иначе просто бы сошла с ума.

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Татьяна с дочками

«Я начала все с нуля, — призналась Татьяна в проекте „Моя история“. — До войны мне казалось, что я сформированный человек. Но вторжение стало тем самым рубиконом, который разделил жизнь на „до“ и „после“… Я вдруг почувствовала, что я — никто, в полном смысле этого слова. И звать меня никак. Это сложно объяснить… В один миг появился лишь один вопрос: как сохранить жизнь? Свою, детей, семьи… Я больше не артистка. Я не певица. Залы исчезли. И ты не знаешь, вернутся ли они. Человека, который был публичным, больше не существует».

Татьяна прислушалась к совету мужа и уехала в Черногорию, чтобы быть с детьми в безопасности. Но, признается, что совершенно не была готова к тому и тяжело пережила те полтора года.

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Татьяна с мужем

«Морально было тяжело, — вспомнила певица. — Полтора года постоянно следила за новостями, держала руку на пульсе, потому что переживала за семью — маму, братьев, друзей в Украине… Мое психоэмоциональное состояние было на грани, и я решила, что нужно вернуться домой. Это было очень сложно, но я почувствовала, как важно быть дома, среди своих».

Артистка рассказала, что со временем наступил момент, когда она снова вернулась к творчеству и сейчас поддерживает свое ментальное здоровье не только работой, но и простыми вещами.

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«Утром смотрю в зеркало и говорю: „Я себя люблю. Ты молодец, Таня!“, — признается Пискарева. — Да, возможно, вчерашняя картошечка с селедкой на ночь была лишней, но ничего! Красная помада — и пошли! Есть дневник, расписанный по часам. Не для того, чтобы не забыть, а чтобы быть в действии… Я люблю готовить, и уже планирую праздник Победы. У меня будет холодец, будет утка, к водке — одно, к вину — другое. Я уже знаю, кто будет в доме. А двери просто откроются — и все зайдут. И это будет самый счастливый момент».

Ранее популярная певица неожиданно обратилась к сети.

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