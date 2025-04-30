Уставшая: популярная певица неожиданно обратилась к сети

Популярная певица и композитор Светлана Тарабарова, поразившая признанием, обратилась к сети. На своей странице в социальном приложении она откровенно рассказала о своем состоянии и чувствах, которые сейчас в ней бушуют. По словам Светланы, она испытывает надежду и любовь. Певица обратилась к своим подписчикам, чтобы они поделились тем, что сейчас на душе. В сообщение Тарабарова выложила фото и видео с младшей дочерью. Напомним, в 2023 году певица в третий раз стала мамой.

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Светлана Тарабарова с младшей дочерью

«Опишите свое состояние тремя словами прямо сейчас, — обратилась к поклонникам Светлана. — Мое: вера. надежда. любовь».

В сети поддержали идею артистки и поделились своими чувствами.

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«Уставшая, сильная, ждет», — написали в комментариях.

«Надежда, вера — это точно описывает состояние, и любовь, потому что без нее никак», — поделились мнениями.

«Спасибо за вашу светлую музыку, она вдохновляет жить каждую минуту», — признались в сети.

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«Грусть, надежда, ожидание», — рассказали о своем состоянии.

Ранее сообщалось, что популярный телеведущий в третий раз стал отцом.

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