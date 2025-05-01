Умер легендарный Маноло, посетивший 10 чемпионатов мира и потерявший из-за футбола жену (фото)

Легендарный болельщик «Валенсии» и сборной Испании по футболу Мануэль Касерес-Артесеро, более известный как Маноло, принявший непростое решение после ЧМ-2018 в россии, скончался на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба национальной команды.

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Преданный фанат, посетивший 10 чемпионатов мира и восемь чемпионатов Европы по футболу (а ведь турниры проходят раз в четыре года!), в последние дни находился в больнице из-за серьезных проблем с дыханием.

«Спасибо, Маноло, за то, что ты был с нами все это время, в горе и радости. Мы знаем, что ты продолжишь заставлять наши сердца биться быстрее. Покойся с миром», — говорится в заявлении.

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Однажды еще в юности Маноло пришла в голову интересная мысль — взять с собой на стадион барабан. Вскоре идея переросла в увлечение: на каждом домашнем матче «Сарагосы», за которую он тогда болел, Маноло появлялся с барабаном, активно отбивая ритм. Тогда-то он и получил прозвище Маноло-барабанщик.

Со временем клубные симпатии Маноло переменились: он стал фанатом «Валенсии» — команды из города, куда Маноло переехал в 1982 году. Почти за четверть века болельщик не пропустил ни одного домашнего матча «летучих мышей», однако в 2006 году, поссорившись с руководством клуба, el del Bombo перестал посещать «Месталью».

Зато в Валенсии Маноло открыл неподалеку от стадиона собственный бар. В интерьере заведения использовано множество футбольной атрибутики, по стенам развешаны фотографии Маноло с футболистами сборной Испании и королем Хуаном Карлосом I.

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В 1987 году от Маноло ушла жена с четырьмя детьми, не выдержав его образа жизни.

За 40 лет его теперь уже культовый бас-барабан звучал на более чем 400 матчах сборной Испании по всему миру. На стадионе Маноло появлялся в футболке испанской сборной с номером 12, в черном баскском берете и с большим барабаном, на одной стороне которого изображен герб Федерации футбола Испании и надпись «Барабанщик Испании Маноло» (MANOLO — El Bombo de España), а на другой — надпись «Спорту — да, насилию — нет» (DEPORTE SI, VIOLENCIA NO).

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Кстати, после чемпионата мира 2018 года в россии Маноло заявил, что больше не будет ездить на матчи сборной Испании в другие страны, поскольку его не пускали на стадионы в Казани и Калининграде. Однако на Евро-2020 на матче ¼ финала против Швейцарии в Санкт-Петербурге Маноло снова объявился на трибунах. Последний раз Маноло поддерживал сборную Испании 23 марта на родной «Месталье» в поединке против Нидерландов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер украинский футбольный суперфан Парамон.

Фото из соцсетей



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