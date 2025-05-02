Как оспорить в суде «неправильную» пенсию: объясняет юрист

При оформлении пенсии Пенсионный фонд Украины может отказать будущему пенсионеру, в частности, в зачислении определенных лет стажа, если в трудовой книжке были допущены ошибки. А страховой стаж влияет на то, каким будет размер пенсионных выплат.

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В таком случае гражданин имеет право обратиться в суд, но ему придется собрать пакет документов и найти свидетелей. Как объясняет юрист издания «На пенсии» Виктория Гусакова, в таком случае ответчиком по делу будет областное отделение Пенсионного фонда — по месту вашего проживания.

Истцу в таком случае нужно подать в суд заявление, в котором просить признать действия ПФУ противоправными и обязать его включить в стах те периоды, которые были неправомерно исключены. В качестве доказательств необходимы будут трудовая книжка, а если с ней есть определенные проблемы, то и другие документы.

Это могут быть:

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выписки из зарплатных ведомостей;

письменные трудовые договоры;

удостоверения, характеристики, архивные справки;

данные из Реестра застрахованных лиц;

справки с предприятия или организации;

членские билеты профсоюзов (если есть отметки об уплате взносов).

Следует помнить, что судебный сбор для физических лиц по делам о социальной защите составляет 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2025 году — примерно 1200 гривен). Впрочем, пенсионеры в делах по пенсионным выплатам обычно освобождены от его уплаты.

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Если в трудовой книжке есть нечеткая запись или отсутствует печать, то эти моменты можно уточнить у правопреемника предприятия, производившего запись, или через организацию, которой подчинялось это предприятие. Или поискать данные в архивах. При этом отмечается, что работник не несет ответственности за ошибки в трудовой книжке — если он работал, то стаж должен быть засчитан.

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Бывает и так, что человек официально работал, но страховые взносы за него не платили. В этом случае Пенсионный фонд не имеет права исключать эти годы из страхового стажа — работник не отвечает за действия работодателя.

Также к страховому стажу могут быть отнесены годы, когда человек занимался предпринимательской деятельностью и личным хозяйством. Но для этого в ПФУ необходимо предоставить подтверждающие документы: квитанции учреждений, банков, платежные поручения, почтовые переводы; данные из реестра ПФУ; информацию об уплате взносов (при наличии).

О том, как исправить ошибку в личных данных, занесенных в трудовую книжку, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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