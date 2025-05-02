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Трехкратная олимпийская чемпионка уже 12 лет тайно живет с подругой по сборной (фото)

10:44 2 мая 2025
Мартина Сабликова и Никола Здрагалова

Титулованная чешская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по конькобежному спорту 37-летняя Мартина Сабликова поразила признанием в соцсетях, заявив, что уже больше 12 лет тайно живет с партнершей по сборной, участницей двух Олимпиад 29-летней Николой Здрагаловой. Ранее самая звездная пара мирового женского футбола развелась после четырех лет брака.

«Вы знаете, что я всегда держала свою личную жизнь в тайне — и это не изменится, потому что она действительно важна для меня, — написала Мартина Сабликова на своей странице в Instagram. - Но в последнее время я чувствую, что некоторые люди пытаются говорить от моего имени, и это уже слишком.

Так что вот оно, прямо от меня: «Мы с Ники Здрагаловой — пара. Она была моей опорой, мы счастливы, и мы живем прекрасной жизнью вместе уже более 12 лет. Любите друг друга».

Добавим, что избранница Сабликовой тренируется в той же группе, что и Мартина, и они вместе участвовали в Олимпийских играх в Пхенчхане и Пекине. Однако последние два сезона Здрагаловой пришлось пропустить из-за проблем со здоровьем.

Кстати, родной брат Мартины Сабликовой — 34-летний Милан Саблик — чемпион Европы и двукратный чемпион мира по конькобежному спорту.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что брат Михаэля Шумахера признался, что он гомосексуалист.

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