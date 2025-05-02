Привет из СССР: мертвый советский спутник прилетит на Землю, и не известно, где он упадет

В определенные периоды земляне имеют возможность наблюдать за различными космическими явлениями, например, потоками метеоритов. А в ближайшие дни пока что точно не известная точка планеты может почувствовать, так сказать, физическое воздействие.

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Как пишет New York Post, между 7 и 13 мая на Землю может упасть старый российский спутник. Издание ссылается на мнение британо-американского астронома Джонатана Макдауэлла, который не исключает, что спутник может пережить вход в земную атмосферу и не сгореть. «В этом случае я ожидаю, что у него будет обычный шанс попасть в кого-то — один на несколько тысяч», — написал ученый в своем блоге и сравнил падение спутника с паденим автомобиля на скорости от 160 до 320 километров в час.

Аппарат был снабжен парашютом, однако эксперты сомневаются в том, что это оборудование может сработать. Скорее всего, посадка будет жесткой.

Речь идет о космическом корабле «Космос-482», предназначенном для исследования Венеры. Его запустили весной 1972 года. Ракета поломалась, а аппарат разделился на несколько частей. Одна из них вернулась на Землю в мае 1981 года.

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Возможными районами падения 500-килограммового спутника называют территории между 52° северной и 52° южной широты — туда входят большая часть Европы и Азии, а также Америка, Африка и Австралия.

Кстати, несколько лет назад в канадской провинции Британская Колумбия метеорит пробил крышу дома и упал на подушку рядом с головой спавшей женщины. Почерневший обломок был размером с кулак.

Фото из открытых источников

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