Что сейчас дарят на свадьбу: некоторые идеи вас могут удивить

Что подарить молодоженам на свадьбу? Этот вопрос всегда непростой. Важно помнить, что подарок должен принести положительные эмоции.

Прекрасная идея — подарить жениху и невесте теплый плед, который согреет в прохладный вечер. В этом году стоит подарить плед в модных оттенках «мокко мусс» или в оттенке сливочного масла.

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По-прежнему актуально дарить красивую посуду — например, фарфоровый чайный или кофейный сервиз либо набор бокалов необычной формы. Что касается сервиза, выбирайте дизайн, который вызовет приятные ассоциации. Никогда лишним не будет красивое постельное белье - например, с фотопринтом моря или неба.

Популярны парные подарки — например, два рюкзака для путешествий либо парные махровые халаты для отдыха в спа.

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Очень хороший подарок — новинки бытовой техники (особенно с какими-то новыми необычными функциями).

Дарите подарок с комментарием, объяснив свою идею. Коробку с подарком дополните поздравительной открыткой. Молодоженам будет приятно прочитать ваши пожелания.

Напомним о золотом правиле выбора подарка для дорогого вам человека.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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