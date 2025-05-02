У легендарного обладателя «Золотого мяча» роман с красавицей-моделью, которая моложе его на 38 лет (фото)

Легендарный экс-капитан сборной Германии, обладатель «Золотого мяча» 64-летний Лотар Маттеус, поразивший футбольный мир благородным поступком, закрутил очередной роман. На сей раз его избранницей стала 26-летняя красавица-модель Тереза Зоммер, сообщает Bunte. Их вместе заметили на престижном горнолыжном курорте Ишгль в Австрии, где девушка принимала участие в спортивном мероприятии.

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Шикарная брюнетка — не только модель, но и выпускница King's College в Лондоне, где изучала экономику и менеджмент, а также проходила курс по психологии в университете Дарема. В детстве Тереза занималась дзюдо, а сейчас поражает навычками катания на лыжах.

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Журналисты не упустили шанса поинтересоваться у Маттеуса его новыми отношениями. «Мы здесь ради горных лыж. И это личное дело», — не растерялся легенда футбола.

Напомним, что участник пяти чемпионатов мира Лотар Маттеус — рекордсмен сборной Германии по числу проведенных матчей (150). Он чемпион Европы 1980 года и победитель чемпионата мира-1990. В составе «Баварии» и «Интера» футболист завоевал 17 трофеев. На тренерском поприще немец возглавлял австрийские «Рапид» и «Зальцбург», сербский «Партизан», бразильский «Атлетико Паранаэнсе», израильский «Маккаби» (Нетания), а также сборные Венгрии и Болгарии.

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Кроме того, футболист известен своей бурной личной жизнью. Лотар был женат пять раз (в том числе на украинской модели Лилиане Чудиновой). У него четверо детей — 39-летняя Алиса, 37-летняя Виола, 23-летний Лорис и 11-летний Милан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный немецкий футболист разводится с красавицей-теннисисткой после девяти лет брака.

Фото Instagram



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