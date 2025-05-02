«24 апреля мне как директору ООО „Фокус Лоджистикс“, арендующему пляж „Дельфин“ между траверсами № 12 и № 12-а, стало известно о решении Исполнительного комитета Одесского горсовета, которое фактически расторгает договор аренды пляжа», — заявил Олег Шевченко.

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По его словам, решение принято без каких-либо веских и объективных на то оснований.

«Мы должны теперь освободить пляж в течение 30 календарных дней. Самое интересное, что разрешение на начало подготовки к сезону-2025 мы получили еще в марте. И на тот момент никаких разговоров и планов на „реконструкцию“ не было», — заявил директор ООО.

На сегодняшний день, по его словам, работы по подготовке пляжа — на завершающем этапе.

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«Почему именно теперь, за неделю до открытия сезона, горсовет решил закрыть „Калетон“ на „реконструкцию“, непонятно», — удивляется Шевченко.

Он предположил, что тем самым городские власти стараются сделать невозможным содержание и финансирование расположенного рядом инклюзивного пляжа «Безмеж». Ведь материальное обеспечение его работы осуществляется ООО «Фокус Лоджистикс» на благотворительной основе, в том числе за счет средств от платных услуг на «Калетоне».

«Принимая такие „решения“, местные власти нагло демонстрируют, что готовы на все, чтобы социально ответственный бизнес в Одессе просто перестал существовать», — заявил Олег Шевченко.

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В то же время, как говорится в сюжете на телеканале «Мы — Украина», мэрия объясняет отключение воды инклюзивному пляжу тем, что дирекция пляжа берет воду неправильно, в штольне.

Основатель проекта инклюзивного пляжа бизнесмен Юрий Дегас опроверг заявления мэрии и разъяснил, что на самом деле со штольней инклюзивный пляж никак не связан, и многочисленные проверки это доказали. Проект подключен к центральному водоснабжению и канализации.

Дегас считает, что на части, которая используется как коммерческий пляж, при поддержке мэрии запланирована застройка, нарушающая договор и напрямую угрожающая расположенному рядом инклюзивному пляжу.

«Все проблемы начались осенью, когда стало известно о намерениях все здесь застроить. Получили разрешение на строительство восьмиэтажного жилого комплекса на 8700 м. кв. Сейчас это строительство арестовано, а застройщики хотят снять арест и возобновить строительство», — говорит Юрий Дегас.

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В прошлом году инклюзивный пляж посетили 100 тыс. человек, говорится в сюжете ТК «Украина», и почти половина — это люди с инвалидностью, пенсионеры и ветераны. Среди них был и бывший командир боевой группы, спецназовец Александр Михов, которого вражеская мина лишила ноги.

«Когда я приходил, мне делали бесплатный массаж, туалеты здесь хорошо оборудованы. Хотя пытаюсь на протезе делать все, как обычный человек, но иногда хочется протез снять, полежать — и чтобы был быстрый доступ к воде», — говорит Михов.

Ветеран, призер «Игр непокоренных» Артем Рябошапка говорит, что в предыдущие годы ни он, ни его побратимы на качество воды не жаловались.

«Именно здесь созданы такие условия, чтобы ветеран, любой человек с инвалидностью мог прийти и почувствовать себя полноценным человеком», — объясняет ветеран.

На пляже созданы такие условия, чтобы ветеран, любой человек с инвалидностью мог прийти и почувствовать себя полноценным человеком

Тренер по реабилитации Василий Руснак рассказывает, что на пляже должен был работать восстановительный лагерь для ветеранов.

«Мы расстилаем татами и боремся. Но в 2021 году, когда мы это проводили, у нас были все коммуникации, была вода, канализация. Сейчас все это может усложнить эту историю», — говорит Руснак.

Ранее глава Одесской ОВА рассказал о перспективах пляжного сезона в городе.

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