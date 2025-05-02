Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на текущую неделю, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 3 мая 2025 года. Этот день сулит множество неожиданных поворотов для всех знаков зодиака, пишет slovofraza.com.

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Козерог — Туз Денариев

Сегодня Козероги будут сосредоточены на возврате долгов, как материальных, так и кармических. Всё, что было сделано раньше, начинает приносить плоды. Отличный день для начала новых проектов. Следите за знаками судьбы, они будут яркими. Риски могут оправдать себя, если вы уверены в своей цели.

Водолей — Шут

Водолеи, задумайтесь, чего вы на самом деле хотите. Чётко сформулированные желания привлекут внимание окружающих. Это время для лёгких решений, новых знакомств и неожиданных начинаний. Не бойтесь показаться наивными — это ваша сила.

Рыбы — Дьявол

Рыбы, будьте осторожны с искушениями и манипуляциями. Кто-то может попытаться использовать вашу доброту в своих интересах. Избегайте сомнительных сделок и оставайтесь честными с собой. Если допустили ошибку, постарайтесь её исправить.

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Овен — Колесо Фортуны

Овны, сегодня ваша стабильность поможет избежать мелких проблем. Однако, полагаться только на удачу было бы неразумно. Карты советуют действовать осознанно. Не упустите шанс повлиять на события. День хорош для решительных шагов к целям.

Телец — Воздержание

Тельцы, сегодня важно быть сдержанными. Эмоциональные реакции могут повлиять на отношения и репутацию. Лучше отложить важные разговоры и сосредоточиться на внутреннем балансе. День хорош для восстановления гармонии.

Близнецы — Четвёрка Кубков

Близнецы, завершение сложного периода принесёт ясность. Вы можете найти ответы на давно мучившие вопросы. Не упустите момент, когда всё встанет на свои места. Будьте внимательны и открыты для новых предложений.

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Рак — Семёрка Жезлов

Раки, избегайте чрезмерной настойчивости в отношениях. Это может вызвать напряжение. Действуйте мягче и гибче, демонстрируя зрелость. Не бойтесь отпускать контроль — это принесёт уважение и поддержку.

Лев — Девятка Денариев

Львы, преодоление трудностей приведёт к внутреннему росту. Вы почувствуете ясность в целях. Это время для планирования будущего и решения финансовых вопросов. Размышляйте о ценностях и двигайтесь вперёд.

Дева — Шестёрка Мечей

Девы, сегодня не стоит замыкаться в себе. Участие в чужих делах принесёт положительный опыт. Активность важнее бездействия. Постарайтесь быть внимательными к чужим чувствам.

Весы — Десятка Денариев

Весы, определитесь с целями. Неуверенность мешает двигаться вперёд. Постепенно реализуйте планы. Это время для финансовой стабильности и благополучия, если вы сделаете правильный выбор. Сосредоточьтесь на главном.

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Скорпион — Солнце

Скорпионы, вас ждут радостные открытия и вдохновение. Время для общения, творческих проектов и новых начинаний. Возможно, появится важный человек в вашей жизни. Не бойтесь сиять и проявлять инициативу.

Стрелец — Двойка Мечей

Стрельцы, не перегружайте себя. Лучше сосредоточиться на одном направлении. Избегайте поспешных решений и дайте себе время для отдыха и анализа ситуации. Это поможет найти правильный путь.

Как писали «ФАКТЫ», ранее тарологи составили финансовый прогноз на май для всех знаков зодиака.

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