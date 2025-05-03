Похожа на Уильяма и Диану: в сети опубликовали новое фото принцессы Шарлотты

Не успели британцы «прийти в себя» после 7-летия принца Луи, как подошел следующий повод приветствовать королевскую семью: свое 10-летие отмечает принцесса Шарлотта.

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По этому случаю принц и принцесса Уэльские опубликовали новую фотографию, на которой девочка улыбается во время прогулки. Шарлотта изображена на берегу реки на фоне холмов.

Кажется, что принцесса отдыхает во время прогулки в камуфляжной куртке от бренда Jack Pyke, специализирующегося на охоте и стрельбе и с крепким рюкзаком.

Фотография улыбающейся принцессы была опубликована со словами: «С 10-летием, принцесса Шарлотта!» , — и дополнена эмодзи в виде сердца.

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Снимок сделан мамой Кейт на телефон в начале этого года во время поездки в Камбрию.

Поклонники королевской семьи поспешили поздравить юную принцессу с днем рождения и отметили, какой взрослой стала девочка.

«Потрясающее фото на природе! Красивая, как картинка, и естественная тоже. Ее Королевское Высочество, принцесса Шарлотта», «О, она выглядит такой взрослой! Хорошее фото сделано Екатериной. С днем рождения, принцесса Шарлотта!» «Какая хорошая фотография! С днем рождения, принцесса» , — написали в комментариях.

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Следует отметить, что по мнению многих британцев, из всех детей Кейт и Уильяма Шарлотта больше похожа на своего отца — для доказательств они показали фото Уильяма в 1992 году.

В то же время некоторые утверждают, что Шарлотта — вылитая принцесса Диана в ее годы.

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Кроме того, от Леди Ди Шарлотта переняла любовь к танцам. Как известно, в свое время мама Уильяма и Гарри даже собиралась стать балериной, но ее убедили, что аристократке из рода Спенсеров не стоит заниматься подобными вещами. К тому же очень высокий рост вряд ли способствовал увлечению балетом. Помимо танцев, Шарлотта занималась еще и гимнастикой, и, конечно же, верховой ездой.

Впрочем, своим поведением Шарлотта напоминает свою прабабушку Елизавету II — особенно когда она пытается призвать к порядку младшего брата Луи. Как бы то ни было, но все версии, на кого похожа принцесса, не противоречат друг другу.

К тому же, в Британской королевской семье принцесса Шарлотта занимает уникальное место. Прежде всего потому, что она третья в очереди на престол, хотя и имеет младшего брата. При Елизавете II это сложно было представить. Несмотря на то, что у нынешнего короля Чарльза III есть сестра Анна, она никогда не была наследницей из-за наличия у нее младших братьев, а потом еще и племянников, детей Чарльза и принцессы Дианы.

Шарлотта же может стать новой королевой после смерти своего отца Уильяма в том случае, если с ее старшим братом Джорджем что-нибудь случится или если он захочет отречься. Разумеется, если у него при этом не останется наследников.

Напомним, сейчас все трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма учатся в школе Ламбрук, обучение в которой заканчивается в восьмом классе. Но принцесса Кейт намерена нарушить королевскую традицию — не отдавать старшего сына Джорджа в школу-интернат. А также разлучать Шарлотту с братьями.

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