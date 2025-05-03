Певица Кристина Орбакайте, недавно показавшая редкие кадры с родителями, получила запрет на въезд в Латвию, где у нее запланированы концерты в рамках европейского тура, а также выступление на фестивале в Юрмале.



Свое решение латышские чиновники объяснили якобы тем, что Кристина выступала во временно оккупированном Крыму, а они «поддерживают Украину».

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Впрочем, очень похоже, что на самом деле мотивы чиновников были совсем другими — они просто хотели поссорить Аллу Пугачеву и ее дочь с Украиной.

Ведь многие годы они знали о выступлении Кристины на временно оккупированной территории, но это не мешало им «смотреть сквозь пальцы» на ее приезд в Латвию. И только когда «запахло скандалом», они решили «проявить принципиальность».

Понятно, что такая непоследовательность в чиновниках возмутила артистку.

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В соцсетях Кристина опубликовала полное возмущение пост. Артистка заявила, что были нарушены международные нормы и принципы, на которых строится современный мир.



«Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я всю жизнь посвятила сцене… Я верю, что сцена — это место, где люди обретают единство, а не повод для разделения» , — написала разъяренная Орбакайте.

Учитывая, что артистка действительно никогда не высказывалась в поддержку диктатора путина и кремлевского режима, а, напротив, всегда поддерживала свою маму, которую боится власть россии, подобные запреты лишь вредят делу и международным отношениям.

«Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: искусство должно не иметь границ» , — резюмировала певица.

Учитывая все детали дела, с этим нельзя не согласиться — это именно тот случай, когда «принципиальность» вредит здравому смыслу.

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Раньше «ФАКТЫ» писали, почему у дочери Кристины обрабатывайте достаточно «необычное» для современных детей имя.

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