«Моя родственная душа и партнер по танцам на всю жизнь»: Виктория Бекхэм оригинально поздравила Дэвида с днем рождения

После того, как дизайнер Виктория Бекхэм отметила день рождения на яхте с семьей в образе невестки Николы Пельтц, очередь принимать поздравления дошла и до ее мужа Дэвида, известного футболиста.



Вчера, 2 мая, легенде «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии исполнилось 50 лет — и теперь уже более половины из них (26 лет) он женат на экс-участнике Spice Girls.

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Конечно, Виктория не стала напомнить юбиляру о приключениях, по которым они успели пройти вместе, а опубликовала в честь праздничной даты видео с подборкой мемных кадров с разных лет жизни Дэвида.

«Когда я смотрю это видео, я думаю: "Вау... Какая я счастливица!" Ты все, что я могла мечтать, и даже нечто большее. С 50-летием тебя! Бесконечно люблю тебя и нашу семью. Ты дополняешь меня» , - написала Виктория под роликом.

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В еще одном посте она разместила видео из семейного архива, на котором она и Дэвид танцуют под песню Islands in the Stream в исполнении Долли Партон и Кенни Роджерса.

«Ты мое все. Мой лучший друг, родственная душа и партнер по танцам на всю жизнь. Как сказано в песне «Мы начинаем и заканчиваем как одно целое, Влюбленные навсегда, Мы можем кататься вместе, а-ха. Я люблю тебя» .

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Младшие сыновья Дэвида и Виктории, Ромео и Круз тоже решили поздравить отца в соцсетях, опубликовав архивные фото с ним. А вот старший, Бруклин, видимо, предпочел высказать все свои поздравления и пожелания лично. У единственной дочери футболиста, Харпер, пока нет другого выбора, поскольку девочка не зарегистрирована в соцсетях.

Стоит отметить, что незадолго до торжества СМИ писали о вражде Бруклина Бекхэма с младшим братом Ромео из-за избранницы последнего.

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